工紙大廠榮成：大陸禁廢令的影響到此為止

大陸禁廢令影響結束、台商回流，加上擴產效益等三大利多加持，工紙大廠榮成（1909）副總暨發言人鄒永芳今天樂觀展望，只要沒有重大變故，未來三年公司營運可望愈來愈好。

榮成今天舉行法說會，鄒永芳直呼：「大陸禁廢令的影響到此為止」。他細數，2016、2017年公司每股獲利有高達3元左右水準，但2018年突然掉下去，最近三年每年都賺不到1元，最主要原因就是受到大陸禁廢令影響，因為過去幾年大陸實施廢紙進口配額，相較於大陸前三大造紙廠玖龍、理文、山鷹就包辦六成進口廢紙配額，榮成只拿到2%不到，完全不成比例，榮成拿不到便宜原料，一路挨著打。但隨著大陸廢紙進口到去年底正式歸零，影響已經結束。

鄒永芳說，從去年10月開始，大陸廢紙進口數量就開始縮減，帶動工紙價格上漲，一直到今年1月，大陸工紙價格的上漲幅度都高於原料廢紙的漲價幅度，幫助榮成利差擴大。雖然3月拉貨動能看起來有稍微比較弱，不過下半年進入傳統旺季，需求可望爆發。

其次在台灣市場，鄒永芳表示台商回流是確實在發生，觀察2020年台灣紙箱的消費量約22.9億平方米，年成長率高達9.6%，動能比大陸還強，這在過去是滿少見的現象。今年以來頻頻傳出台灣紙箱缺貨的情況。鄒永芳說，今年初台灣工紙價格有上漲一波，之後隨著供需持續有做動態調整，對於公司今年營收獲利有所助益。

第三，榮成2019年宣布總投資額高達70億元的回台投資計畫，其中最重要在「起家厝」彰化二林廠新建一台年產20萬噸的紙機，本周已順利上紙，開始試生產，預計3個月內正式量產，下半年開始將為公司挹注新的營運動能。

二林廠新紙機上線後，榮成在台灣的工紙產能將從目前65萬噸推進到85萬噸，增加約三成，兩岸產能也將達到約380萬噸。接著榮成在湖北也有擴廠計畫進行中，將新增工紙產能35萬噸，預計2024年投產。榮成目標到2025年集團總產能要達到420萬噸，隨著擴產效益發揮，未來三年公司營運將逐漸向好。