航海王又來了！貨櫃、散裝股齊揚 5檔盤中鎖漲停

航海王又來了，航運股多頭行情噴發，今（22）日再成為盤面強漲焦點，貨櫃、散裝股齊揚，陽明（2609）自結1月獲利亮眼，股價開高衝上漲停鎖死，排隊等買單高達1.4萬以上，長榮（2603）也亮燈漲停，逾38.9萬張成交量居盤中個股成交第二大，萬海（2615）同步亮燈漲停；散裝航運的中櫃（2613）、四維航（5608）也漲停。

航運股法說會本周起將陸續登場，由萬海打頭陣，3月23日召開，陽明接著在3月29日舉行，散裝船慧洋-KY（2637）則是3月30日，緊接著是長榮4月1日，裕民（2606）預計4月13日，中航（2612）可能在3月底召開，法說會行情啟動，再度讓市場聚焦航運股。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海去年運價、運量齊飆，除了去年獲利具想像空間外，法人預估今年三家公司EPS可能超過15～20元；陽明公告今年1月自結稅後純益74.8億元，年增2,976.92%，每股純益2.32元。

法說加上1月自結獲利亮眼，陽明今日股價以35.8元開高後直衝上漲停35.85元，漲停及市價買單超過1.4萬張；長榮今日以44元開高後攻上漲停45.85元，爆出盤中個股第二大成交量，漲停追買單逾1.9萬張；萬海以52.6元開高走高，盤中攻上漲停54.5元鎖死，追買單逾8,000張。

貨櫃之外，散裝市況也轉好，一周內巴拿馬型散裝船漲幅32.6%，日租金2.67萬美元，海岬型船舶近一周日租金價格漲幅達16%，國內散裝航運商包括裕民、中航、慧洋-KY都看好這波行情才剛開始。

今日盤面上除了貨櫃三雄強漲之外，散裝航運股也是強攻，中櫃、四維航漲停，台航（2617）盤中漲幅逾6%，中航漲幅逾5%，益航（2601）盤中漲幅4.86%，裕民、新興（2605）也有2~3%以上的漲幅。