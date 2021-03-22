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陽明爆量領軍 貨櫃三雄早盤勁揚

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
陽明（2609）今（22）日開盤攻上漲停板價35.8元，開盤1分鐘即成交約4.4萬張，帶動長榮（2603）及萬海（2615）等股隨之勁揚。（本報系資料庫）
陽明（2609）今（22）日開盤攻上漲停板價35.8元，開盤1分鐘即成交約4.4萬張，帶動長榮（2603）及萬海（2615）等股隨之勁揚。（本報系資料庫）

陽明（2609）今（22）日開盤攻上漲停板價35.8元，開盤1分鐘即成交約4.4萬張，帶動長榮（2603）及萬海（2615）等股隨之勁揚。

陽明上周五(19日)公告今年2月每股純益2.32元，引爆今日開盤出現追價買盤，開盤股價距漲停板價僅差0.5元；長榮開盤價44元，上漲2.3元；萬海開盤52.6元上，漲3.05元。

群益投顧今日也發布最新報告，即便未來缺櫃效應舒緩，市場未來再度出現惡性降價競爭的機率仍有限；中長期而言，由於國際環保法規日趨嚴格，為造船帶來不確定性，全球第一大航商馬士基已於2019年宣布停止造大船計畫，並著手開發新燃料船；即便目前因航商獲利好轉而新增的造船訂單，預計最快也要到今年下半年才會下水，且相較於2021年時期，5,000TEU以上新船訂單占市場運力比重高達五成的水準而言，目前僅約一成的新船訂單比重尚屬有限。預估今年每股純益可達雙位數，創歷史新高水準。

群益投顧報告指出，預估長榮今年獲利將創歷史新高水準，由於短期缺櫃現象未見明顯舒緩跡象，遠洋線運價水準有望維持高檔，遠洋線航商今年第1季營運將淡季不淡，展望2021年，隨市場集中度顯著提升，未來為了搶佔新船市占率而重啟價格戰的機率不高，預期產業秩序持續朝正向發展；預估今年獲利有望創歷史新高水準。

長榮 造船

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