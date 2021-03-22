中保科配息5元 殖利率5％

中興保全科技（9917）成為高殖利率概念股，每股配發現金股利5元，殖利率約5.6%；另外本周還有智慧城市開展利多加持，以「永續、綠能」為目標，提供各種客製化智慧城市服務，有助於進一步提升營收、獲利成長。

該公司去年集團合併營收為137億元，合併稅後純益達24.4億元，年增11.9%，每股純益5.42元，創股票上市以來新高，董事會通過股利分派案，每股配發現金股利5元，其中關係企業貢獻近五成，顯見集團多角化布局已逐漸展現成效，以19日收盤價88元計算，殖利率高達5.6%，成為近期市場關注的高殖利率概念股之一。

「2021智慧城市展虛實整合展」年3月23日至26日舉辦，中興保全科技以「中保科技智慧領航」為主題，參加2021智慧城市展，展覽區規畫五大場域「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」、實景呈現近50個智慧應用，推出創新智慧服務。

考量到長期多元化發展的需求與提升營運競爭優勢，將尋求可供建置廠房與擴大營業用的土地，以作為中保科技集團關係企業使用，像是復興空廚今年將規劃新廠房以擴大生產線，並將生產流程改為自動化，進而提升廠房使用效能。

中興保全科技未來將強化安全監控系統擴展至物聯網生活服務，事業藍圖朝全方位生活服務延伸，涵蓋食、住、行，隨著智慧城市將成下波產業成長動能，及看好台商回流、政府危老與都更帶動對於新建案需求，今年有信心智慧城市、智慧建築等相關業務營收持續成長。