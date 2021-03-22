陽明 有望恢復信用交易

陽明（2609）訂3月29日法說會，可望公布去年財報，預期每股淨值將順利超越票面，進一步說，將可望恢復「信用交易」，加上近日法人連日大買，在此利基下，有望促使投信、外資等法人擴大投資部位，推升市值規模。

法人分析，全球第一大航商馬士基的財務預測顯示，2021年「稅息前折舊攤銷前利潤」（EBITDA）大約是85億到105億美元，而英國克拉克森證券預估，馬士基首季可以賺60億美元，馬士基在2021年1月前的運力是413萬TEU（20呎櫃），而陽明是61萬TEU，大約是馬士基的15%。

應當注意的是，法人指出，陽明1月自結稅前盈餘93億元，2月營收又高於1月，預計第1季EBITDA落在300億元內，大約是馬士基的17%，但是以馬士基目前的市值折算新台幣1.2兆元來看，陽明的市值只有馬士基的8%，而稅前獲利卻有馬士基的17%，國內第一大航商長榮運力是馬士基的30%、獲利則超越陽明，換言之，海運雙雄的市值嚴重被低估。

其中，特別受關注的是陽明，陽明去年第3季每股純益（EPS）0.8元，每股淨值回升至7.4元，加計11月自結每股純益0.92元及12月1.64元，以及尚未自結的10月獲利，每股淨值將超越10元。

投資專家指出，一般來說，外資、投信等法人的買股依據，除了基本面的獲利表現、營運前景、及股本大小外（是否快速膨脹稀釋獲利），籌碼面的流動性更是重要的考量因素。

進一步說，流動性愈大的個股，若搭配獲利成長性佳，當然更易吸引法人的目光；而開放融資券，往往也因具有擴大流動性的效果，因而也成為法人有機會追捧的焦點。

另外，陽明上周在證交所要求下，1月自結的稅後純益高達74.8億元，年增近30倍，EPS達2.32元，也高於去年12月單月稅後純益的50億元，月增49.4%