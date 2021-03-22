英利子公司 拚Q2掛牌A股
首家台資汽車零組件廠英利-KY大陸子公司、長春英利汽車工業A股上市申請案，19日批文到手，最快將在第2季掛牌，成為台資汽車零組件廠上海IPO首例，可望進一步擴大合作對象。
英利公司昨日公告，該公司申請海外證券市場掛牌交易之子公司、長春英利汽車工業股份有限公司（公司持有96.57%股權），中國證券監督管理委員會已於3月19日核發首發IPO批文。
英利去年受疫情影響，全年累計合併營收為222.40億元，年減2.68%；前年合併稅後淨利4.81億元；每股純益（EPS）4.07元。
中國車市自去年下半年逐漸回溫，至今年1、2月仍有不錯的銷量，公司主力產品車身結構安全件、輕量化複合材料件等有機會隨著市場回溫推升出貨量，開發的電動車電池殼體在2020年量產，今年供貨需求量會開始進入爬坡期，歐系品牌客戶電動車款開始推出上市，且後續持續有新車型在規劃中。
近期由於市場車用晶片短缺問題，影響車廠客戶組裝排程，部分客戶因此有調節拉貨需求，1、2月對公司營收約有一成影響，後續情況公司也會持續觀察，隨時應變調整備料及生產排程，及時反應確保造成影響縮小。
英利的鈑金件獲得多家大車廠的長期合作關係，新能源車款對於汽車結構件的強度與重量要求，較傳統燃油車更高，因此提供英利更大商機。英利更早之前宣布接獲的沃爾沃電池殼體已經量產出貨，近期又接獲新項目顯示英利在新能源車的布局開始發酵，在此之前英利也已接獲一汽大眾與北京奔馳電池車的相關零部件。
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