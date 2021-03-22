鋼市火 中鴻產銷迎向新高峰

為減少鋼材出口，傳大陸4月起將調降或取消高達19%的鋼鐵出口退稅，台灣從大陸進口鋼材的障礙與門檻墊高，鋼價獲強力支撐，上游熱軋主要供應廠中鴻（2014）大補，產銷將進到新高潮。

法人表示，陸鋼市結構朝有利方向發展，歐美鋼價穩在高點，「鋼鐵盛世絕非曇花一現」。19日中鋼收盤25.1元、跌0.35元。

法人分析，大陸若取消或降低鋼鐵出口退稅，亞洲鋼價勢必再漲，中鴻靈活應變市場需求，將是最大受惠者。另鋼價走高，燁輝、盛餘、裕鐵、春雨等內外銷報價同步提升，鋼鐵股更吸睛。

上市鋼廠主管說，大陸鋼鐵產量全球最高，數年前為鼓勵出口，祭出退稅19%措施。但如今在環保以及節能減排大旗下，大陸發改委以及工信部已經下政策令，全中國2021年鋼鐵產量不得高於2020年。

但另一方面，大陸經濟復甦，基礎建設逐步上路，用鋼需求有增無減。一方產量供給不得增加、另一方需求提升，導致供需矛盾加劇，為滿足市場需求，同時平衡政策與現實面衝突，原先外銷鋼材留在大陸內部去化，成為最佳選項之一，取消或調降鋼鐵出口退稅的策略浮上檯面。

上市鋼廠主管表示，市場傳言大陸碳鋼熱軋出口退稅將從19%調降為3%或全部歸零，但傳聞被寶鋼等一級鋼廠駁斥，認為全案仍未確定，傳言道聽塗說不可信。業內多數傾向相信大陸調降或取消鋼鐵出口退稅已箭在弦上。

上市鋼廠層峰說，期待上游廠，能考量市場變化造成外銷單軋廠面臨新的困境，可以藉由更多供料緩和缺料壓力，上下游共同帶動鋼鐵產業繁榮。