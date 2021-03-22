法人觀點／光隆交投增溫 股價拉升

光隆精密-KY（4581）為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件等產業零組件，其中以商用車零組件的業績占比最高；分析師指出，光隆在商用車廠方面，以共同開發的ODM模式，使客戶關係更穩定，有利營運穩定。

圖／經濟日報提供

法人表示，從價值面來看，光隆目前股價淨值比1.5倍，低於市場平均值水準，本益比15倍，也在市場平均值之下；去年前三季均為獲利，每股純益在0.43元至0.76元間。

不過，今年第1季以來，國內外主要法人機構均未見追蹤該股的動作，也未見明顯進出動作，只有外資減碼約逾400張，本土投信未見進出動作，自營商也僅有零星賣超。

技術面上，台股去年11月以來至今的上攻「萬六」行情中，光隆股價因量能人氣不足，許多交易日成交張數在50張以下、甚至個位數下，股價多在35至37元區間盤整，但該股近來交投出現增溫跡象，股價拉升至39至42元區間震盪。

技術指標方面，日KD在40以下區域交叉向下，後市需待單日量能持續溫和增溫時，將有助股價進一步挑戰波段高點，但需注意流動性風險。