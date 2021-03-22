聽新聞
test
0:00 / 0:00

法人觀點／光隆交投增溫 股價拉升

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

光隆精密-KY（4581）為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件等產業零組件，其中以商用車零組件的業績占比最高；分析師指出，光隆在商用車廠方面，以共同開發的ODM模式，使客戶關係更穩定，有利營運穩定。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

法人表示，從價值面來看，光隆目前股價淨值比1.5倍，低於市場平均值水準，本益比15倍，也在市場平均值之下；去年前三季均為獲利，每股純益在0.43元至0.76元間。

不過，今年第1季以來，國內外主要法人機構均未見追蹤該股的動作，也未見明顯進出動作，只有外資減碼約逾400張，本土投信未見進出動作，自營商也僅有零星賣超。

技術面上，台股去年11月以來至今的上攻「萬六」行情中，光隆股價因量能人氣不足，許多交易日成交張數在50張以下、甚至個位數下，股價多在35至37元區間盤整，但該股近來交投出現增溫跡象，股價拉升至39至42元區間震盪。

技術指標方面，日KD在40以下區域交叉向下，後市需待單日量能持續溫和增溫時，將有助股價進一步挑戰波段高點，但需注意流動性風險。

延伸閱讀

人氣旺不怕！小布一直被裘莉指家暴 廣告新片仍接不停

美科技股轉強 法人：台股長線多頭未變

人氣漫改+高顏值主演宋江、韓素希　《雖然知道》6月首播快收進片單

鴻海接棒多頭司令 台股創3月以來新高

相關新聞

陽明 有望恢復信用交易

陽明（2609）訂3月29日法說會，可望公布去年財報，預期每股淨值將順利超越票面，進一步說，將可望恢復「信用交易」，加上...

三金控殖利率逾5％ 外資按讚

國內15大金控2020年獲利繳佳績，2021年持續強成長，花旗環球證券預測，金融股股息殖利率將穩定成長，今年平均估計達4...

法人觀點／光隆交投增溫 股價拉升

光隆精密-KY（4581）為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件等產業零組件，其中以商用車零組...

第一類接觸／光隆出貨飆 獲利進補

商用車零組件大廠光隆精密-KY（4581）董事長呂皇甫指出，隨著全球疫情明朗化與各國逐步解封，北美及中國大陸市場已明顯感...

光隆董座呂皇甫 用樂高秀產品

摩羯座光隆精密-KY（4581）董事長呂皇甫，個性相當謹慎，在接手經營時，即使面臨很多人情壓力，在公司的內部控管時做了許...

鋼市火 中鴻產銷迎向新高峰

為減少鋼材出口，傳大陸4月起將調降或取消高達19%的鋼鐵出口退稅，台灣從大陸進口鋼材的障礙與門檻墊高，鋼價獲強力支撐，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。