光隆董座呂皇甫 用樂高秀產品

摩羯座光隆精密-KY（4581）董事長呂皇甫，個性相當謹慎，在接手經營時，即使面臨很多人情壓力，在公司的內部控管時做了許多調整，讓光隆精密的體質不同於以往。

他用機械樂高模型打造出來的風電機、挖土機、重卡車、商用車等，讓客戶一目了然，讓客戶知道自家產品的強項，就可看出他獨特的個性。

雖然說樂高模型是呂皇甫從小養成的興趣，但是這些模型組起來可是大工程，動輒要耗廢很長的時間，每一組售價也都不便宜，而且呂皇甫還要求公司幹部一起組，才能更了解公司的產品，也更有向心力。

呂皇甫從5歲起開始組樂高，長期下來，如今卻有商用的效果，常常客戶一來看到辦公室大桌子上、書櫃裡及展示間裡琳瑯滿目的模型都忍不住咋舌，但也對光隆的產品愈發感到興趣。

呂皇甫以兒時養成的興趣投入事業，雖然看似姿態輕鬆，但樂高模型更講究的細節，不細心很難完成，更有愛，更了解公司的產品和應用，在汽車產業科技日新月異的今天，維持足夠的發展動能。

光隆精密為專業金屬精密加工廠，主要生產包含汽車零組件、能源（風力）零配件、農業機械及建築機械等產業零組件產品，其中以商用車零組件占比最高，而在商用車中，以傳動底盤系統（支架、扭力盤、卡鉗、橋架及推力盤）及動力驅動系統（渦輪增壓器撥叉及彎管、廢氣再循環系統等零配件加工）為主。

呂皇甫認為，在未來可預見的市場，卡車會從柴油到天然氣再發展到燃料電池（氫能源）。針對這些可能出現的演變，呂皇甫強調，只有提早積極的應對，才能在產業重大變革中站穩腳步。

他說，例如中國大陸國六主推的天然氣重卡發動機，許多車廠已搭配上EGR零組件與輕量化產品，這也是今年業績成長的主力；即使是最新的氫燃料電池方面，光隆精密也已與客戶合作開發許多產品零件，目前正在測試中，因此也不會擔心車輛電動化而影響到現有的市場份額。

他指出，除產業版塊移動外，不同的應用也會有不同影響。例如一般乘用車在這一波疫情中，影響程度相當深遠，但政府政策為帶動整體發展投入的基礎建設，將可帶動挖土機、重卡車等重車市場商機。