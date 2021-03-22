第一類接觸／光隆出貨飆 獲利進補

商用車零組件大廠光隆精密-KY（4581）董事長呂皇甫指出，隨著全球疫情明朗化與各國逐步解封，北美及中國大陸市場已明顯感到強勁的復甦，汽車市場需求熱，2020年8月起最大客戶CUMMINS出貨量已逐漸回溫，今年1月出貨量更超越去年同期30%，在整體需求強勁下，今年上半年業績樂觀。

此外，廢氣再循環系統（EGR）和電子機械式煞車系統（EMB）產品將成為帶動整體營運成長的重要動能，今年營收、獲利表現有望重回2019年水準。法人認為，光隆精密去年前三季每股純益1.88元，全年可達2元以上；今年每股純益將逾3元。以下為專訪記要：

圖／經濟日報提供

綠能零件市況 下季將明朗

問：今年產業景氣的看法，變動多空的主要因素為何？

答：各國隨著疫苗陸續施打及北半球將進入春夏季節，預期疫情將更獲得有效控制，消除一切可能延滯經濟解封的疑慮，經濟應有更強回升力道。

匯率是一個很重要的影響因素，尤其匯率在亞洲貨幣大幅上升，以人民幣、新台幣等為亞洲最強貨幣，光隆以美元收款為主，在人民幣與新台幣的兌換造成部分損失，雖與客戶有調整機制，但仍無法立即反應在當期售價上，是主要影響毛利的原因。

原物料價格隨各行業經濟回穩需求上升，金屬價格亦隨之上揚，以鑄鐵與鋁錠為主要原材料成本亦上升，也會影響營運，但因公司與客戶、供應商都有調價機制，因此影響幅度較小。

問：光隆今年的產業前景如何？

答：疫情預期將獲得控制，經濟應有更強回升力道，大陸、美國車市持續復甦，業績逐季成長可期。光隆的汽車零件以商用車為主，產品涵蓋卡車、貨車、連結車、工程車、工程機械、農用機械等，與物流運輸、基礎工程建設、農用民生工程等息息相關。

2020年底至目前已感受到無論北美或大陸市場的強勁需求，至少2021上半年都將維持在高位。根據客戶下半年預示的訂單，也高於2020年甚至2019年，因此對於今年業績樂觀看待。

除汽車零件外，另一項產品占比較大的綠能零件，2021年風電市場比較混沌，去年終端客戶受疫情影響，訂單未減，但裝機速度放緩，原定開標時間延後，到第2季才會相對明朗。

台灣子公司光隆精工今年1月獲得全球離岸風電領導企業沃旭能源輔導金，成為沃旭培養的在地廠商之一，期望未來藉由沃旭能有更多和更上游客戶直接合作的機會。

新能源輕量化 營運添動能

問：客戶產品需求與變動對光隆的影響？

答：商用車領域產件在節能減排政策，無論是大陸（國六）排放、歐六都是使用EGR系統成為標準配備。而車輛安全法規加嚴，使碟式剎車取代鼓式剎車趨勢力度加大。

光隆在EGR及蝶式剎車均屬核心部件（新型關鍵核心部件）為更新換代的主要產品。各國政府推動節能減排的政策，物流行業與基礎設施占70%的比重，相信各國政府加強基礎工程建設，將帶動卡車與工程機械等設備的需求。

疫情也改變消費模式，以網購快遞的方式取代傳統消費型態，所以物流行業是推動商用運輸車輛增長的主力。

目前北美銷量大的重卡發動機與柴油皮卡（DodgeRAM）發動機皆配有光隆產品，大陸銷量第一的長城皮卡（風駿）與大陸重汽也有公司節能減排的產品。

問：未來長期規劃有何不同的發展方向？

答：現有的客戶長期營收穩定成長，以光隆最大客戶（全球柴油引擎獨立發動機製造商）來講，除量產件項目維持外，新開發件也持續取得。另外，客戶最近與戴姆勒卡車公司宣布開展發動機新計畫，光隆做為客戶的重要策略供應商，有機會取得新項目的訂單。

另外，子公司福州精工以往主要以外銷為主，而現行大陸法規放寬外資企業開放獨資，像外資企業Daimler Benz／ Scania／現代等；Volvo將在2021年宣布啟動獨資廠，在大陸內銷市場滲透率有望跟著水漲船高。

配合新能源輕量化趨勢，擴大鑄鋁件營收，除現行大陸內資上市客戶因應大陸排放法規第六期（國六）實施受惠以外，也取得部分泰國及日本鋁件新訂單，拉升營收成長動能，福州精工也通過全球第二大農機集團的供應商審核，爭取今年項目啟動。