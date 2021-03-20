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大山2.67元 強攻房市

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

大山電線電纜（1615）昨（19）日公布去年獲利3.29億元、年增34.8%，每股稅後純益（EPS）達2.67元；大山表示，今年公司營運在建案完銷入帳，加上民間投資活躍、台電七輸電網、綠能等商機持續，對今年營運審慎樂觀。

大山電線電纜昨日董事會通過去年年報，公司去年營收達31.65億元、年增0.59%，稅後純益3.29億元、年增34.8%，EPS 2.67元。

大山表示，看好公司在切入房地產開發市場有利基點，已在2016年成立100%子公司「昕邑建設」，並在去年9月在台中高鐵特區推出首案「鳥語花香」。由於全案總銷約6.5億元，並採先建後售，推出不到三個月完銷，預計3月底開始進入交屋期，有助上半年營運轉強。

大山指出，目前昕邑建設手中在台中高鐵特區尚持有約2,000坪土地，將是未來推升業績助力，不過確切推案時間將評估房地產市場的供需狀況，及營建成本，視時機推出。

大山強調，由於首案「鳥語花香」深獲客戶好評，接下來公司將持續獵地，希望持續壯大公司在房地產開發事業實力；本業方面，大山去年投入逾4億元買下桃園中壢工業區廠房做為北區營業所。

大山表示，由於國內民間投資踴躍，且電力、通訊線纜需求湧現，台電七輸電網、綠能、都更、危老商機持續，另北區營業所啟用以及昕邑建設「鳥語花香」一案認列獲利，加上近期銅價持續攀升，對公司今年整體營運審慎樂觀。

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