興富發2.11元 潤隆0.32元

興富發（2542）、潤隆昨（19）日雙雙公布年報；興富發去年稅後純益26.45億元、年減12.6%，每股稅後純益（EPS）達2.11元、殖利率達4.5%；潤隆去年EPS 0.32元，公司決議配發0.2元現金、0.6元股票，共0.8元股利，配發率達250%，殖利率僅0.32%。

興富發建設去年在包括總銷36.7億元「博識」、9.6億元「興富發大美」、33.4億元「興富發大禾」以及23.4億元「悅誠」等四大新案完工挹注，推升公司去年營收達244.63億元、年增2.7%，稅後純益為26.45億元、年減12.6%，EPS 2.11元，低於2019年的2.42元。

公司董事會決議配發2元現金，配發率約95%，依公司昨日收盤價44.25元計算，若後續順利填息，現金殖利率為4.5%；興富發表示，公司今明兩年業績將會明顯跳升，主因進入建案完工交屋高峰期，2021年、2022年完工量各達338.07億元、347.1億元，2023年更大幅增加至650.69億元，集團營運並在2024年達到高峰、達920.3億元，總計今年起的未來四年完工金額估達2,256.16億元，公司營運可期。

興富發建設集團另一家潤隆建設昨日同步公布年報，公司去年營收達76.56億元、年增82.3%，稅後純益1.17億元、年減82.1%，EPS為0.32元，低於2019年的1.77元；惟公司董事會決議擬配發0.8元股利，包括0.2元現金、0.6元股票股利，配發率高達250%，惟依昨日收盤價62.2元計算，若後續順利填息，現金殖利率僅0.32%。

潤隆建設初估今年推案量達294.53億元，其中基隆「新橫濱」三塊基地A、B、C案總銷金額合計達143.49億元，台北市將推總銷64.04億元的「萬芳段案」，桃園還有總銷94億元的青昇段案「國家大院」；業績部分，今年起未來三年公司完工量各達259.76億元、210.57億元、240.91億元，將是今年三、四倍以上。