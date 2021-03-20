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7縣市濃霧特報！ 吳德榮：明天強冷空氣緊隨鋒面南下

去年EPS 海悅15.1元

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

代銷龍頭之一的海悅國際（2348）去年獲利爆表，受惠去年房市買氣噴發，推升稅後純益達13.88億元、年增145.5%，每股稅後純益（EPS）衝上15.1元歷史新高，公司昨（19）日董事會同步決議配發7元現金、1元股票，共8元股利，現金殖利率達5.9%。

海悅深耕國內不動產代銷市場，在近年積極往「低基期」房價區域布局下，並強化與建商的合作關係，且受惠去年房市買氣暢旺、成交量攀升下，推升2020年合併營收37.48億元、年增116.1%，稅後純益達13.88億元、年增145.5%，EPS達15.1元，營收、獲利雙創歷史新高。

海悅表示，公司轉投資布局有成，自2019年公司持有10%贊富建設的股權、其所興建的「敦南寓邸」認列業外損益，以及認列持有20%鉅陞建設之業外投資收益1.04億元，並隨著鉅陞建設（聯陞持有100％之子公司）於2020年至2022年依建案完工交屋並陸續認列收入，因此未來三年公司將有穩定的轉投資收益挹注。

海悅國際昨日董事會除了通過去年年報外，董事會更決議擬配發現金股利7元、股票股利1元，共計8元股利，依昨日收盤價117.5元計算，若後續順利填息，現金殖利率達5.9%。

海悅昨董事會後同步宣布為擴展業務、多角化經營及增加獲利，擬與豐潤投資、海心投資共同成立建設子公司─南悅建設，新公司額定資本額為5億元，實收資本額為5,000萬元，海悅預計投資3,750萬元，取得75%股權和二席董事席次。

展望今年，受惠房市剛性自住買盤持續進場，推升公司前兩月營收達8.08億元、年增率133.9%，首季營運表現可期。

海悅指出，第2季預計進場銷售的代銷建案有台北市的《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《擎天森林》、《良茂詠悅》、《藏美寓ART》；新北市的《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、《順天美術館》等，總計全台合計在手建案總銷金額逾千億元，代銷業績來源無虞。

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