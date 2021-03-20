快訊

7縣市濃霧特報！ 吳德榮：明天強冷空氣緊隨鋒面南下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台船交新船 陽明添戰力

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）針對陽明海運下訂的十艘2,800TEU（20呎貨櫃）新船訂單，昨（19）日舉行第八艘新船「永明輪」命名，將於本月下旬交付，預計七成船價尾款落袋。而陽明此一新船預計4月起投入亞洲區間航線市場，挹注獲利可期。

台船和陽明海運昨日是在台船高雄廠舉行2,800 TEU級貨櫃輪「永明輪」新船的命名典禮，典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持，並邀請交通部航政司司長何淑萍女士擔任「永明輪」的命名擲瓶人。

陽明此系列新船將作為強化亞洲區間市場航線布局的主力，陸續交付後不僅為該公司增添運力掌握市場發展機會，亦使整體船齡年輕化，輔以新船先進配備，可發揮油耗節省效益。據了解，「永明輪」將於4月1日正式投入陽明海運亞洲區間JTS航線。

延伸閱讀

靈芝可抗癌 類小分子蛋白質GMI有效抑制腫瘤生長

東石高中繁星大放異彩50人上榜 偏鄉學子數學滿級分

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今舉行豎桅儀式 新艦造型吸睛

桃園復旦高中繁星兩人錄取 台大8人醫學牙醫一篩過關

相關新聞

台船交新船 陽明添戰力

台船（2208）針對陽明海運下訂的十艘2,800TEU（20呎貨櫃）新船訂單，昨（19）日舉行第八艘新船「永明輪」命名，...

興富發2.11元 潤隆0.32元

興富發（2542）、潤隆昨（19）日雙雙公布年報；興富發去年稅後純益26.45億元、年減12.6%，每股稅後純益（EPS...

大山2.67元 強攻房市

大山電線電纜（1615）昨（19）日公布去年獲利3.29億元、年增34.8%，每股稅後純益（EPS）達2.67元；大山表...

統一中控純益64億 創高

統一（1216）持股70％的金雞母統一中控昨（19）日公告財報，營收人民幣227.6億（約新台幣910.4億元），稅後純...

去年EPS 海悅15.1元

代銷龍頭之一的海悅國際（2348）去年獲利爆表，受惠去年房市買氣噴發，推升稅後純益達13.88億元、年增145.5%，每...

陽明1月獲利躍增30倍 每股賺2.32元

陽明海運昨（19）日被證交所要求公告獲利自結數，意外揭露公司今年1月稅後淨利74.8億元，比去年同期大增近30倍，每股獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。