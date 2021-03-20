台船交新船 陽明添戰力

台船（2208）針對陽明海運下訂的十艘2,800TEU（20呎貨櫃）新船訂單，昨（19）日舉行第八艘新船「永明輪」命名，將於本月下旬交付，預計七成船價尾款落袋。而陽明此一新船預計4月起投入亞洲區間航線市場，挹注獲利可期。

台船和陽明海運昨日是在台船高雄廠舉行2,800 TEU級貨櫃輪「永明輪」新船的命名典禮，典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持，並邀請交通部航政司司長何淑萍女士擔任「永明輪」的命名擲瓶人。

陽明此系列新船將作為強化亞洲區間市場航線布局的主力，陸續交付後不僅為該公司增添運力掌握市場發展機會，亦使整體船齡年輕化，輔以新船先進配備，可發揮油耗節省效益。據了解，「永明輪」將於4月1日正式投入陽明海運亞洲區間JTS航線。