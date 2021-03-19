燁輝、燁興 轉投資進補

義享天地時尚廣場明（20）日試營運，昨天對外開放，展現壯闊的硬體空間以及強勢餐飲品牌，預期帶來龐大人潮、年營收上看100億元以上。義享天地主要投資者燁輝（2023）、燁興高度受惠。

義聯集團在高雄觀音山風景區有義大世界遊樂區，股權結構燁輝占30％、燁聯持股28.63％，另燁輝與燁興都持有轉投資「義享天地」朕華觀光飯店的股權，其中燁輝占51％、燁興49％。精品百貨方面，燁輝與燁興合計持股同樣達100%。

法人表示，斥資370億元打造的「義享天地」，是高雄史上最高規模與金額的開發案。A館700間國際五星級酒店已於去年12月開幕，同棟的義享時尚廣場明天試營運，A館商場及酒店樓地板面積達7.7萬坪，加上興建中的B館結合商場、數位影城及商辦，面積達4.4萬坪，軟硬體設施領先同業20年以上，對消費者來說是全新的體驗，備受市場注目。

義享時尚廣場總經理林俊昇指出，明天試營運將開出308家品牌，全館開櫃率80%，其中餐飲品牌114家、占比30%，更有52家是獨家，打造南部食霸級美食新地標。

林俊昇表示，瞄準市場趨勢針對全齡客層推出全台最新一站式購足美妝服務專門店「iGlamour 愛‧迷人」，以超過400坪空間，引進歐、美、日、韓等超過180支品牌。另時尚精品部分，有SWAROVSKI、Pandora、AllSaints等。

法人指出，國際萬豪酒店（Marriott）官網正式介紹高雄館，近期將在義享天地掛名營運，將是高雄第一家都會型國際五星級飯店，義享天地二大投資者燁輝、燁興轉投資收益看旺，中長期投資價值浮現。

法人表示，高雄萬豪酒店蓄勢待發，不論星級飯店或百貨公司都可望展現強勢競爭力，吸引大量遊客前來消費，預估年營收上看100億元，服務業的特色就是天天收現金，龐大金流對投資者燁輝、燁興等，將有重大助益。