去年每股純益／正隆3.36元 配息1.8元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

正隆（1904）今天公布去年財報，全年稅後純益37.27億元，比前年大幅成長61.8%，換算每股純益3.36元，為歷史次高，僅次於2018年的3.38元，當年正隆是因為處分香港中隆和上海中隆紙業帶來業外利益挹注，如果只看本業，正隆去年營運登峰。

正隆昨天董事會同步通過每股擬派發現金股息1.8元，改寫歷史紀錄，股利配發率53.2%，對照公司昨天收盤股價32.05元，現金殖利率5.6％。

其中，正隆去年第4季稅後純益11.1億元，季增21.1%，年增率更高達43.7%，換算單季每股賺1元。

正隆因為提早一步調整全球布局策略，將生產重心從大陸轉到台灣和越南，面對過去兩年接連爆發美中貿易戰及新冠肺炎疫情，正隆不但受傷小，甚至還受惠部分轉單效應，營運逆勢突圍。以去年新冠肺炎疫情為例，台灣和越南疫情控制良好，內外銷訂單持續暢旺，帶動工紙需求成長。

展望今年，隨著台商回流帶動紙箱需求升溫，加上貨櫃海運缺櫃壓縮廢紙等原料供應，向來持穩的國內工紙市場，出現罕見的紙箱大缺貨情況，帶動工紙和紙箱價格上漲，估計漲幅落在15％上下。業者評估這波紙箱缺貨潮上半年恐難解，且下半年接著進入傳統旺季，今年國內工紙市場將沒有淡季。由於正隆的工紙和紙箱年產能在國內居冠，將成為頭號受惠者。

正隆 工紙 疫情

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