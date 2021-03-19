華航（2610）好利害，昨（18）日公布去年獲利，去年第4季獲利達21.61億元，讓華航去年全年出現盈餘，全年合併稅後純益為1.4億元，每股稅後純益0.03元，在全球航空最困難的環境中，華航還繳出獲利成績單，較前一年（2019年）同期每股虧0.22元出色。

華航昨天董事會也通過由現任華航資深副總經理高星潢出任華航總經理。高星潢畢業於成功大學交通管理學系，1986年進入華航服務擔任空服員，1988年成為華航第一期自訓機師，前往美國北達科塔州受訓。華航董事長謝世謙即日起專任董事長；另外，航務處副總經理賴銘輝、財務處副總經理陳奕傑升任資深副總經理。

華航去年受惠於貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航因應市場變化，充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收。

去年第4季掌握傳統旺季市場契機，單季貨運營收更創歷史新高，致使去年貨運收入較2019年增加87.06%，也讓單季獲利達21.61億元。

華航董事長謝世謙表示，2020年全球航空業受疫情重創，華航營運艱困，這張成績單得來不易，感謝政府提供航空業營運紓困方案，在全球航空業慘澹之際，照顧國籍航空業者；也感謝所有員工在最艱困的環境一起推動，以貨運為主、客運為輔的策略求生存，進而創造獲利。

展望今年的客運市場，謝世謙表示，各國已陸續施打新冠疫苗，預期邊境管制及檢疫措施將逐步放寬，旅遊泡泡也持續推進，華航將配合政府開放程度因應，機動調整客運班次，以符合市場及旅客期待。

另外，華航亦積極規劃及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務，像是台商員工外派或返台休假、學生開學、企業商旅、廠商推廣活動等量身訂作的客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

華航今年可運用全貨機達21架，包括三架777F貨機及原有18架747F貨機。客機方面，全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助於減少碳排放，可降低單位成本，有利航線營運效益，並強化華航全球航空貨運市場的競爭力。