鄉林推兩大案 總銷46億
鄉林建設（5531）集團董座賴正鎰昨（18）日表示，今年公司在國內總計將推出兩大新案，包括分回25億元「鄉林恆美」、21億元「彰化員林案」，合計推案量約46億元；業績部分，集中在第4季完工入帳，包括25億元「鄉林淳真」及大陸「涵碧天下R6住宅區」，今年營運不看淡。
賴正鎰指出，今年329檔期鄉林建設推出首度插旗三重的新案「鄉林恆美」，該案總銷60億元、總戶數達293戶，公司分回總銷25億元、逾140戶，每坪開價48萬~55萬元，每坪成交均價49萬元不僅價格創區域新高價，銷售率更達七成，預計2023年首季完工交屋、貢獻業績。
鄉林建設昨日收在15.4元、上漲0.15元。
除了「鄉林恆美」，鄉林建設今年還規劃推出總銷約21億元的「彰化員林案」，總計今年推案量約46億元；營運部分，賴正鎰表示，手中淡水紅樹林「鄉林山海滙」僅剩山滙區六戶，預計近期就可結案，並挹注業績。
鄉林建設指出，今年12月已完銷、總銷25億元「鄉林淳真」將完工入帳，另外大陸成都案「涵碧天下」也將在今年上半年完工。
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