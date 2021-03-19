台船現增 國發基金加碼認購

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

針對台船(2208)發行4.5億股增資案，國發基金加碼注資，昨（18）日完成匯款；完成增資作業後，持股將有目前約8%提高為近15%，取代經濟部成為台船最大股東。另台船今年前二月均有獲利，正朝全年虧轉盈目標邁進。

據了解，台船為充實自有資金部位，去年獲行政院同意辦理增資案，目前正按課操表如火如荼進行中。

依據規劃，台船此次增資發行普通股4.5億股，發行價格為每股17.5元，預計可募集的資金總額約78.75億元，依規定，將提撥10%由員工認購，另有10%採公開承銷，其他的80%股權由原股東按持股比例認購。

17日走完第一階段的原始股東認購流程，包括經濟部、中鋼、中油、行政院國發基金、耀華玻璃、國防工業發展基金會等均通知放棄認購後，昨日進入洽特定人身分認股的第二階段。

中午時刻，銀行方面確認國發基金已把認購款項匯進台船專戶，隨即，耀華玻璃也跟進，完成撥錢動作，至於規劃為第三個認購特定人的國防工業則準備趕在23日分次匯款，消息人士指出，台船此整個增資作業走完後，國發基金成為最大股東。

台船 認購 國發基金

延伸閱讀

新型兩棲船塢運輸艦豎桅 匿蹤船體首曝光

陸頒布農林22條措施 行政院質疑：糖衣毒藥、包藏禍心

經濟部搭建國際創業沙龍 網羅返台旅外菁英

王美花：耗水費最快明年開徵

相關新聞

台塑四寶發546億元股息 六年低點

「台塑四寶」去年度盈餘分配全數底定，四家公司合計將發出現金股利546億元，較去年的953億元大幅縮水42.7%，為六年低...

華航擺尾 去年賺錢

華航（2610）好利害，昨（18）日公布去年獲利，去年第4季獲利達21.61億元，讓華航去年全年出現盈餘，全年合併稅後純...

去年每股純益／正隆3.36元 配息1.8元

正隆（1904）今天公布去年財報，全年稅後純益37.27億元，比前年大幅成長61.8%，換算每股純益3.36元，為歷史次...

燁輝、燁興 轉投資進補

義享天地時尚廣場明（20）日試營運，昨天對外開放，展現壯闊的硬體空間以及強勢餐飲品牌，預期帶來龐大人潮、年營收上看100...

台船現增 國發基金加碼認購

針對台船(2208)發行4.5億股增資案，國發基金加碼注資，昨（18）日完成匯款；完成增資作業後，持股將有目前約8%提高...

鄉林推兩大案 總銷46億

鄉林建設（5531）集團董座賴正鎰昨（18）日表示，今年公司在國內總計將推出兩大新案，包括分回25億元「鄉林恆美」、21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。