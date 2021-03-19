台船現增 國發基金加碼認購

針對台船(2208)發行4.5億股增資案，國發基金加碼注資，昨（18）日完成匯款；完成增資作業後，持股將有目前約8%提高為近15%，取代經濟部成為台船最大股東。另台船今年前二月均有獲利，正朝全年虧轉盈目標邁進。

據了解，台船為充實自有資金部位，去年獲行政院同意辦理增資案，目前正按課操表如火如荼進行中。

依據規劃，台船此次增資發行普通股4.5億股，發行價格為每股17.5元，預計可募集的資金總額約78.75億元，依規定，將提撥10%由員工認購，另有10%採公開承銷，其他的80%股權由原股東按持股比例認購。

17日走完第一階段的原始股東認購流程，包括經濟部、中鋼、中油、行政院國發基金、耀華玻璃、國防工業發展基金會等均通知放棄認購後，昨日進入洽特定人身分認股的第二階段。

中午時刻，銀行方面確認國發基金已把認購款項匯進台船專戶，隨即，耀華玻璃也跟進，完成撥錢動作，至於規劃為第三個認購特定人的國防工業則準備趕在23日分次匯款，消息人士指出，台船此整個增資作業走完後，國發基金成為最大股東。