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名軒 今年推案逾200億元

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

麗寶集團旗下名軒開發由集團董事長吳寶田之女吳泓瑩掌舵；董座吳泓瑩指出，名軒開發未來五年新建案釋出總銷估逾300億元，其中今年推案就飆破200億元、創公司最大推案量，尤其淡海百億大案「名軒海樂地」確定今年上半年登場。

麗寶集團旗下名軒開發近年在吳泓瑩操刀下，營運表現持穩。

吳泓瑩表示，目前名軒旗下可供推案的庫存土地、換算案量超過300億元將在未來五年陸續推出；其中淡海造鎮案「名軒海樂地」基地面積近8,000坪，將打造俱樂部生活社區，總銷初估約188億元，該案將在下周敲定確切推出時間。

吳泓瑩指出，「名軒海樂地」位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，是名軒歷年來最大單一規模建案，全案預計2023年5月完工，戶數高達1,914戶，也是公司未來業績貢獻指標案。除了淡海案外，還有台中火車站前700公尺的新案，總銷約21億元，規劃約200戶建案，總計今年推案量達209億元是公司歷年來最大推案。

明後年部分，名軒開發總經理吳勝利表示，明年推案重點將在桃園小檜溪重劃區，將在區域推出兩大新案，目前已經開始動工位於春日路與青溪二路口的建案，基地面積約530坪，規劃地上十二層，總戶數80戶，還有一案位於桃園區民生路，基地面積約575坪，規劃地上十四層，總戶數53戶，都將是名軒未來推案的重點。

2023年部分，規劃推出高雄鳳山福誠段2,725.92坪土地，以及苗栗後龍鎮維真段2,570坪土地、龍椅段966坪土地，至少有三大新案推出；吳勝利指出，苗栗土地鄰近台鐵及高鐵站旁，看好未來銷售率。

建案 勝利 淡海輕軌

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