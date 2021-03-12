泛用樹脂價揚 台聚、國喬補

五大泛用樹脂市場因美國德州石化業大停產所催動的漲勢進入第四周，各原料單周有每公噸10至30美元不等漲價，台塑、台聚、國喬和華夏等供應商利差進一步擴大可期。市場並預期此一供需緊張態勢將延續到Q2。

市場人士指出，2月中旬美國極寒天氣衝擊德州的煉油及相關石化品生產裝置運作，超過50家煉油和化工廠關閉，除推升油市走高的同時，因石化廠紛紛宣布不可抗力因素對下游客戶群延遲交貨，加深市場缺料擔憂，刺激報價拉漲。

以聚乙烯（PE）三大品項為例，包括亞、歐加工業者普遍認為美國工廠開工後，將會優先供應給美國當地，其次是拉美買家，短期內無法有料源再銷住其他地區，相繼加大力道購料，使得PE呈連四周上漲走勢。

依權威調查機構Platts公布數據，作為塑膠袋等原料的高密度聚乙烯（HDPE）本周漲價每公噸20美元；用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）各漲價每公噸30美元，周漲幅為2.5%、1.9%。