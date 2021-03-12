台塑化配息0.59元 八年低點

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
受疫情影響，台塑四寶去年獲利大縮水。（本報系資料庫）
受疫情影響，台塑四寶去年獲利大縮水。（本報系資料庫）

「台塑四寶」由台塑化打頭陣，昨（11）日搶先召開董事會，通過股利政策。去年受到新冠肺炎疫情拖累國際油價暴跌，台塑化首當其衝，去年每股獲利僅0.78元，公司決定每股擬配發現金股息0.59元，遠不如去年的2.9元，獲利、股利雙雙創下八年新低，依照台塑化昨天收盤股價103元換算，現金殖利率0.57%。

台塑化今年將發出現金股息56.2億元，股利配發率為75.6%，與去年的75.1%維持相當。

受疫情影響，台塑四寶去年獲利大縮水，四大公司去年合計稅後純益729.64億元，比前年大幅衰退42.7%，估計四寶今年可能合計發出現金股息約551億元，比起去年的953億元明顯縮水。

緊接著，台化今日將召開董事會，下周三輪到台塑，周四則由南亞壓軸，台塑四寶將接力通過股利政策。根據過去幾年經驗，台塑四寶的股利配發率大致相同，如果按照台塑化昨天公布的股利配發率推估，預計台塑、南亞、台化等其他三寶今年股利分別約為2.3元、2.4元和2.5元。

去年上半年新冠肺炎疫情拖累國際油價暴跌，從年初的每桶60多美元，3月最低殺到每桶不到20美元，期貨市場甚至出現史上首見的「負油價」，衝擊實在太嚴重，其中台塑化首當其衝，面臨龐大的原油庫存跌價損失壓力，上半年鉅虧186.5億元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台塑化 股利 國際油價

延伸閱讀

塑化及橡膠廠獲利一起亮起來

國際油價上漲因美庫存驟降 金價漲至一周高點

台塑市值增速 冠台灣50

台塑、中石化 押長天期

相關新聞

永豐金 資產規模逾2兆元

永豐金控昨（11）日舉行法說會，永豐金總經理朱士廷宣布2020年淨收益390.1億元創歷史新高，總資產規模破2兆元，併購...

台塑化配息0.59元 八年低點

「台塑四寶」由台塑化打頭陣，昨（11）日搶先召開董事會，通過股利政策。去年受到新冠肺炎疫情拖累國際油價暴跌，台塑化首當其...

泛用樹脂價揚 台聚、國喬補

五大泛用樹脂市場因美國德州石化業大停產所催動的漲勢進入第四周，各原料單周有每公噸10至30美元不等漲價，台塑、台聚、國喬...

名軒 今年推案逾200億元

麗寶集團旗下名軒開發由集團董事長吳寶田之女吳泓瑩掌舵；董座吳泓瑩指出，名軒開發未來五年新建案釋出總銷估逾300億元，其中...

申豐現金股利10元創新高 今年營運要繼續成長

永豐餘集團旗下乳膠廠申豐（6582），受惠疫情帶動醫療手套需求大增，今天董事會通過每股擬配發現金股息10元，創下公司20...

長榮、陽明 2月營收倍增

航海王出列，長榮、陽明營收再登峰。無畏農曆假期影響，長榮（2603）、陽明營收續創新高，萬海則是出現歷史次高紀錄。法人認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。