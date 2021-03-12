台塑化配息0.59元 八年低點

「台塑四寶」由台塑化打頭陣，昨（11）日搶先召開董事會，通過股利政策。去年受到新冠肺炎疫情拖累國際油價暴跌，台塑化首當其衝，去年每股獲利僅0.78元，公司決定每股擬配發現金股息0.59元，遠不如去年的2.9元，獲利、股利雙雙創下八年新低，依照台塑化昨天收盤股價103元換算，現金殖利率0.57%。

台塑化今年將發出現金股息56.2億元，股利配發率為75.6%，與去年的75.1%維持相當。

受疫情影響，台塑四寶去年獲利大縮水，四大公司去年合計稅後純益729.64億元，比前年大幅衰退42.7%，估計四寶今年可能合計發出現金股息約551億元，比起去年的953億元明顯縮水。

緊接著，台化今日將召開董事會，下周三輪到台塑，周四則由南亞壓軸，台塑四寶將接力通過股利政策。根據過去幾年經驗，台塑四寶的股利配發率大致相同，如果按照台塑化昨天公布的股利配發率推估，預計台塑、南亞、台化等其他三寶今年股利分別約為2.3元、2.4元和2.5元。