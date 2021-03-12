永豐金 資產規模逾2兆元

永豐金控昨（11）日舉行法說會，永豐金總經理朱士廷宣布2020年淨收益390.1億元創歷史新高，總資產規模破2兆元，併購策略國內尚沒有具體，海外持續尋找新機會，包括合資、參股、併購等方式，但如果前進海外，將以銀行與證券為優先，當地是否有機會將是考量重點。

朱士廷表示，永豐金去年稅後純益122億元，在疫情當下，僅較前一年度小幅衰退2.2%，每股稅後純益1.08元，股東權益報酬率（ROE）8.02%，每股淨值13.83元。

淨收益創新高主因來自銀行強勁存放款動能及證券經紀與複委託手續費收入的大幅成長，其中利息淨收益185.4億元（年成長15.1%）及手續費淨收益140.7億元（年成長30.9%）雙雙創下歷史新高。

永豐金也公布今年營運重點，第一，強化資產配置、提升經營效率，持續調整金控及子公司資產負債結構，銀行、證券力求獲利穩定，其他子公司業務轉型為重點，預計2021年底金控及子公司家數將由前一年底的24家減少至22家。

第二，擴大核心業務規模：朱士廷表示，銀行重點為拉升核心收益、並以經營數位帳戶迎戰數位金融變革，包含精進ALM(資產負債管理，Asset-Liability Management)、優化存款結構、經營海外市場、開展高端理財及重點經營數位帳戶。證券要擴大市占率、提升穩定性獲利。

第三，衝刺海外收益、持續布局海外：永豐金去年海外淨收益占金控獲利30％，將持續布局國際市場、衝刺海外收益，銀行新加坡分行預計今年底前開業。2021年推展越南零售金融業務，持續優化跨境合作模式，強化在地化與國際化人力資本，打造區域平台。

第四，推展數位經營：強化內外部數據彙集分析，以永豐AI團隊及成大產學合作基礎持續發展，聚焦發展AI各領域落地應用。

第五，深化公司治理、永續發展與風險控管。