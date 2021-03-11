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壽險表現 牽動金控雙雄績效

經濟日報 / 記者葉憶如夏淑賢／台北報導

金控雙雄富邦、國泰金龍爭虎鬥，因旗下壽險大舉實現股債利益、賺取可觀資本利得，今年不斷改寫金控歷史紀錄，國泰金累計獲利以4億元之差勝過富邦金，富邦金每股純益（EPS）率先突破3元持續領先，但國泰金子公司國壽仍續居壽險獲利王，未來兩大金控獲利排名變化，就看旗下壽險操作表現。

受到美公債殖利率近期波動影響，市場聚焦金融族群，富邦金股價也在昨（10）日即將公布2月獲利之際，股價上漲0.3元，以54元作收，創下2018年1月17日以來的收盤新高，國泰金股價昨天漲幅與富邦金相當，均上漲0.56%，以 44.55元作收，創2019年4月以來新高，總市值仍穩居金控最大。

富邦、國泰旗下壽險，2月都因股債操作表現良好，貢獻可觀獲利。其中，富邦人壽2月稅後純益151.6億元，跟元月時賺157.86億元相較，僅小幅減少6.26億元，較去年同期大幅成長484%，累計前兩月獲利309.43億元，較去年同期大幅成長261%。

國泰人壽2月單月稅後純益達到150.6億元，雖比元月賺186.5億元減少，但比去年同月大幅成長154%，今年累計前兩月大賺337億元，比去年同期大幅成長將近1.7倍，獲利仍是壽險業第一名。

富邦金 國泰金

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