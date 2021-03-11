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金控雙雄 前二月獲利衝高

經濟日報 / 記者葉憶如夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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15家上市櫃金控2月獲利出爐，金控雙雄富邦金國泰金再寫新猷，2月單月獲利再破百億，累計前二月國泰金獲利389.4億元最多，富邦金累計每股稅後純益（EPS）3.77元穩居冠軍。

雙雄獲利暴衝，帶動整體金控連兩月單月獲利破600億元，累計前兩月獲利更突破1,300億元，締造史上最美好2月，續創新高。

富邦金、國泰金昨（10）日公布2月獲利，稅後純益分別為182.95億元、171.9億元，累計前兩月稅後純益則依序為385.3億元、389.4億元，雙雄獲利無論2月單月或是累計前兩月，均占整體金控的將近六成。

富邦金是前兩月唯一EPS突破3元的金控，國泰金EPS也有2.95元。

統計整體金控2月單月獲利607億元，雖因春節假期與營業天數減少等因素，比1月減少約12%，但比去年同月仍是大幅成長84%多，累計前兩月整體金控獲利1,303億元，則是比去年同期大幅成長78%多。

富邦金2月稅後純益182.95億元，較去年同月成長2.4倍，但比元月減少19.45億元，累計前兩月稅後純益385.3億元，年增達1.6倍，主因富邦人壽2月大賺151.6億元，與元月賺157.86億元相去不遠，年增率則是高達4.84倍，也是富邦金獲利大增的關鍵。

富邦金表示，富邦壽獲利佳反映其股債市操作表現良好。2月由於美元債券利率大幅揚升、全球及台灣股市波動，富邦壽掌握股債利得實現機會，增加現金部位，以期於利率回升期間，擴大提升經常性收益商機。

國泰金2月稅後純益171.9億元，雖低於元月未再破200億元大關，但較去年仍有翻倍成長，累計稅後純益389.4億元，EPS2.95元。最大獲利引擎國壽2月單月稅後純益達150.6億元，跟元月相比雖衰退，但年成長1.69倍，累計前兩月大賺337.6億，仍居壽險業獲利冠軍，國壽EPS亦高達5.75元，加上2月淨值6,722億元，皆創歷年同期最高水準。

國壽發言人暨副總林昭廷表示，受惠美國30年期公債利率較去年底上彈，利率上揚及傳統避險工具成本下降，有利提升財務表現。

富邦金 國泰金

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