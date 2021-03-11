裕隆、中華車 淡季繳佳績

2月為傳統車市淡季，但受惠於整體需求強勁，車廠仍繳出不錯的成績，裕隆2月營收達55.4億元，較去年同期成長16.5%；中華車2月營收21.2億元，年增14.4%。

裕日車因晶片短缺影響供貨，單月營收年減12.5%。而其餘各家車廠大都小幅成長。

今年車市需求強勁，2月各車廠為掌握農曆年前購車商機，多維持1月販促進行最後衝刺，加上歐美進口車品牌大量到港，2月市場規模達到27,174輛，較去年同期微幅衰退近1%，主要是2月中有長達七天的春節假期，影響營業規模，車廠營收大致在持平左右。

今年2月營收表現較突出的是裕隆與中華車。裕隆單月營收年增16.5%，今年前二月營收135.6億元，年增17.2%；中華車前二月營收也成長10.7%。元月營收創高的和泰車，2月營收165.9億元，年增5%，累計今年前二月營收達432.4億元，年增16.3%，顯示出整體車市需求強勁，帶動車廠的營收表現。

三陽去年因機車熱銷，營收表現開始大幅成長，2月因為營業天數減少，單月營收25.2億元，較去年同期成長2.7%，這是近一年來營收成長幅度最少的一個月，但今年前二月累計營收達62.4%，年增20.5%。