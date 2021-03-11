自行車雙雄 2月營收拉風

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
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自行車市場需求太強勁，巨大、美利達自行車雙雄2月營收大豐收，美利達2月營收年增率甚至達到六成。雖然自行車供應鏈持續增產，但通路商仍舊缺貨，全球自行車領導品牌Specialized更預期，五年內庫存都無法補足，也意味自行車產業將持續大好五年。

巨大、美利達、桂盟昨（10）日公布2月營收，都繳出亮麗成績單；美利達2月營收達26億元，年增61%，累計今年前二月營收48.3億元，年增43.7%。巨大集團2月營收56.2億元， 較去年同期成長42.1%， 集團今年前二月累計營收達121.9億元，年增40.1%。

鏈條大廠桂盟2月營收達4.7億元，較去年同期大增101.3%，累計前二月營收11.1億元，年增71.2%。

2月營運表現佳，美利達表示，全球自行車市場需求持續放大，供料、產能逐步提高，船運、物流也日漸紓解，有助銷售量與銷售金額大幅成長。Specialized已對外指出，目前庫存水位持續偏低，預期2025年之前都還無法補足。

巨大指出，全球自行車及電動自行車市場需求強勁。巨大集團2月營收中，自有品牌銷售及代工業務都成長。以當地貨幣計算，自有品牌在三大主要市場中，捷安特美國公司營收成長超過50%， 捷安特歐洲公司營收成長超過20%，捷安特中國公司營收成長超過150%。

業者指出，今年1月供應鏈供料規模已較去年10月增加五成，但仍無法滿足生產需求，而目前的供應規模比去年上半年多出一倍，但因市場需求太旺，仍處於缺料情形，預期今年高階自行車市場的供給只能滿足約七成需求，其餘三成將遞延到明年，這也是自行車廠訂單已接到明年的重要因素。

營收 電動自行車 美利達

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