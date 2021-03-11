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玉山金 將發股利1.22元

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

存股族標的股之一的玉山金今（11）日將召開董事會，決定現金股利政策，預計現金股利、股票股利擬各占比50%，共發1.22元股利，現金股利與股票股利每股0.61元，低於前一年度的1.588元。

玉山金控昨日審計委員會先通過盈餘分配案，玉山金控指出，最終股利政策仍必須等待今日董事會決議。

如果與去年玉山金每股稅後純益（EPS）1.43元相比，配股率為85.3％，低於前一年度逾91％，且連續14年配發股利。如果以昨日玉山金收盤價26元計算，現金殖利率為2.35%。

玉山金控2020年自結淨收益為562.5億元，成長3.2%，稅後純益180.2億元，減少10.4%，每股稅後純益（EPS）1.43元、股東權益報酬率（ROE）10.17%、資產報酬率（ROA）0.66%。

玉山金控今年剛宣布啟動29年來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」，期待迎接數位金融，開創新獲利可能性，其中在「個人金融事業總處」之下，今年新推出新品牌e.Fingo數位品牌，將有利於玉山可以在資料庫整合中尋找顧客需求，例如透過新的數位品牌尋找顧客需求。「法人金融事業總處」則是把私人銀行調整納入。

2020年新冠肺炎疫情肆虐，衝擊金控海外獲利，更一度傳出金管會關切金控現金股利發放制度，而且金管會可能會對銀行業進行壓力測試，如果未過關可能會影響到股利發放，但金管會後續澄清，測試不通過者有多種改善措施，金管會斟酌個案，不會通案要求限制現金股利。因此像玉山金這類存股標的股，其股利分派結果備受市場注目。

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