儒鴻目標價 大摩喊600

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

美科技股反彈，台股昨（10）日卻開高走低，多方震盪之際搶進傳產股，儒鴻（1476）、美利達營運報喜，更吸引外資高喊優先布局。包括摩根士丹利等外資按讚儒鴻動能，訂單能見度直達第4季，今年獲利有望拚新高，最高目標價喊上600元；美利達2月出貨逆勢增，3月還會更好，花旗樂觀一路旺，也力薦積極加碼。

儒鴻釋出營運展望超樂觀，拜品牌客戶火力全開，訂單能見度看到10月，部分品牌成長性更看到2025年，四家外資大幅上修，包括摩根士丹利一口氣把目標價喊到「6」字頭600元，樂觀情境上探750元，滙豐從500元升上560元，大和評級升為「買進」、目標價540元，保守派的瑞士信貸也調升到「中立」。

另摩根大通和瑞銀證券也雙雙重申儒鴻「買進」，美利達多頭指標的花旗環球證券看好美利達一如預期加速成長，增長力道高出市場預測，維持市場最樂觀的375元目標價。利多激勵儒鴻、美利達昨日大漲。

摩根士丹利表示，儒鴻營運展望超乎預期，拜大客戶Nike、Lululemon、UA、Target等火力全開，訂單能見度直達第4季。

儒鴻 美利達 摩根

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