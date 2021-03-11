台塑市值增速 冠台灣50

美債殖利率飆高，引發高估值科技股拉回，台股近期豬羊變色，傳產、金融成為盤面資金聚焦點，統計金牛年紅盤以來，台灣50成分股中，台塑（1301）市值大增935億元最多，台塑化、富邦金分居第二、三名。

新冠肺炎疫苗陸續施打，全球經濟解封可期，近來各項原物料價格大漲，國際油價也衝高至70美元以上，市場擔憂通膨壓力隨之而來，美國10年期債券殖利率急速衝高，一度漲至逾1.6%，市場資金大舉撤離尖牙股FAAMG為首的科技股，轉進低估的價值股。

在台股方面，雖然晶圓代工、IC設計、記憶體、面板、被動元件等產能吃緊，基本面持續看俏，但因美科技股領跌，以及中芯禁令解除疑慮，國際資金調節漲多的半導體股，大型金控、傳產原物料龍頭等成為短期資金避風港。

臺灣證券交易所統計，自金牛年開紅盤以來，台灣50成分股市值增加前十名，電子、傳產、金融分別有二檔、五檔、三檔，其中前三大為台塑、台塑化、富邦金，依次增加935億元、914億元、815億元。

電子除去年逆勢下跌的股王大立光外，還有評價不高，且積極轉型至電動車、數位健康、機器人等三大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等三項新技術的鴻海，市值各上揚516億、277億元。

金融有富邦金、國泰金、中信金上榜，去年獲利表現不錯、本益比相對較低，加上債券殖利率走揚，有助於營運轉佳為主要原因。

至於去年受到新冠肺炎疫情、油價大幅下跌衝擊的台塑四寶，以及中鋼，則受惠於全球景氣復甦可期，油價、鋼價雙雙回升等有利條件，今年營運可望否極泰來。