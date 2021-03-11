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寶成2月營收 同期新高
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（10）日公布2月自結合併營收214.6億元，較去年同期成長66.9%，為歷史單月同期新高；累計前二月合併營收461.7億元、年增17.5%，為歷史同期次高，顯示寶成營運已回到穩健成長軌道。
另一家製鞋大廠豐泰，昨天也公布前二月自結合併損益，累計前二月合併營業利益13.6億元，稅後純益9.7億元、年增47.4%，每股純益（EPS）1.11元。
全球製鞋產業逐步復甦，豐泰前二月合併營收124.05億元、年增7.9%，戶外功能鞋製造大廠鈺齊前二月合併營收22.7億元、年增14.4%，均創歷史同期新高。
寶成持股51.1%的重要子公司裕元工業，2月自結營收為7.5億美元（約新台幣214.1億元），較去年同期大增77%；累計前二月營收16.24億美元，年增24.7%。
由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，2月營收人民幣24.4億元（約3.7億美元），亦較去年同期大幅成長695.3%；累計前二月營收為人民幣49.53億元，較年增44.3%。
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