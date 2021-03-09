帛琉旅遊泡泡將放行 觀光股上演慶祝行情

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日表示，推動「台帛旅遊泡泡」，帛琉會先推動，越南正在評估。鳳凰（5706）、雄獅（2731）、山富（2743）、五福（2745）、易飛網（2734）都攻上漲停，華航（2610）、長榮航（2618）漲幅都達4%以上。

華航、長榮航及旅行社業者昨天都表示，針對開放泡泡觀光都已經準備好，也很期待政策開放，可望提供更多的客運服務，只要政策一宣布，立即就可以開始增加班次，提供國內銷費者需求。

鳳凰國際旅行社總經理卞傑民昨天表示，帛琉為海島國家且人口數2萬多人，相對單純且安全，豐富海洋資源，若包裝的價格合理，不須比照其他地區回台隔離時間，應可吸引愛好水上活動之旅客，但越南相較複雜，可能還需更長時間觀察及疫苗施打狀況才能評估開放，越南只有河內、胡志明兩個城市有航權限制。

率先開放的市場為台北-帛琉，目前華航經營台北（桃園）-帛琉航班營運已10年時間，疫情之前(2019/6前)，華航台灣帛琉航線增至每周4班，由於有航權限制，華航最多可以到每周6班，長榮航在去年也順利取得帛琉每周2班。

長榮航空也很期待旅遊泡泡在防疫無虞的情況下儘快展開，在最短時間內恢復正常航班運作，長榮航空去年已向民航局申請飛帛琉，預計每周2班，也已獲民航局核定。

越南航線的部分，目前主要胡志明及河內有航權的限制，至於其他城市則沒有，像峴港這些地方就可以規劃開航。

華航2019年7月前，桃園往返河內及胡志明市皆為每日2班；受到疫情影響後目前越南航線受邊境管制影響，僅回程航班載客三月分每周一、二、三、四、日，共計5班自河內飛往桃園；每周三、四、五，共計3班自胡志明市飛往桃園。長榮航越南則有台北-河內每日2班、台北-胡志明每日3班、台北-峴港 每日1班。

不管是航空業還是旅行社業者，都很期待旅遊泡泡跟國境開放商機，配合政策會火速推出各項適合消費者的產品，旅行社與航空業者也會提出各種包機方式來增加獲利空間；不過推估，因為疫情改變旅遊市場生態，不管是當地的住宿等費用都增加，相關出團費最少會拉高到6、7萬元。