台達化去年EPS達5.58元 盤中股價攻漲停

台聚集團台達化（1309）、華夏（1305）及亞聚（1308）公布去年獲利，讓市場大為驚豔；其中，台達化去年EPS達5.58元，獲利年增3.82倍，比市場預估還出色，今（8）日股價率先攻上漲停鎖住，亞聚、華夏EPS也分別為1.9元跟2.95元，盤中也吸引人氣，亮燈鎖住。

今年塑化原料反彈可期，美國冰風暴效應，搶原物料大戰再起，台塑（1301）集團2月的營收表現也是比市場預期好。塑化專家分析，全球疫情獲控制後、解封在即，經濟有望恢復的預期心理下，塑化原料也擔心漲價效應擴散，五大泛用樹脂等石化報價價格調漲情況陸續上演，大陸許多業者都維持低庫存，擔心漲價效應，增加買盤的力道提升，市場看好今年塑化產業行情。

生產ABS、PS台達化去年第4季的EPS達2.3元，全年每股稅後純益5.58元，獲利年增3.82倍，表現大幅最優且高於市場預期；今天股價開盤立即走強攻漲停，主要是因為法人認為股價本益比偏低，今天漲停來到39.15元，但去年全年獲利達5.58元，今年營運還有成長的想像空間，盤中吸引買盤進駐，委買還有1.3萬張。

法人分析，台達化主力產品ABS、PS主要用於家電產品、汽車、包裝用膜等，ABS、PS兩種產品的價格近期還是居高不下；其中，PS本周再漲價每公噸50美元，漲幅3.6%；用於汽車、家電的ABS漲價每公噸60美元，漲幅2.5%，而且本季續看旺。

華夏今天盤中來到33.3元，順利鎖停。華夏去年獲利16.34億元，年增1.54倍，每股稅後純益為2.95元；亞聚盤中也是攻上漲停鎖住，股價來到24.85元，去年獲利11.04億元，增幅34.5%，每股稅後純益1.9元。