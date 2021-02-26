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迎反彈／買航空股…成為全民運動
全球期待解封，美國航空股近期也都上演反彈行情，最近國內買航空股也成為「全民運動」。昨天傳出華航、長榮航宣布調漲3月航空貨運價格後，盤中就激勵買盤搶進，華航衝漲停收盤，成交量57.3萬張，成昨天台股成交量第三名個股。
航空貨運價量齊揚，讓兩家航空業在淡季中營運表現比其他國際航空還好，成為另類台灣之光；市場期待解封出國客運商機，即使近期中華電申讓華航持股，申讓股票也被市場買盤接走。
外資分析認為，隨著新冠肺炎確診、住院人數降低，接種疫苗比率攀升，買進航空股的時候已到，近期美國航空業股價都呈上漲走勢。
昨天，華航買盤搶進來到13.25元，以漲停收盤，成交量達57.3萬張，後續還有5.98萬張排隊等著買，成交量僅次於群創、友達的66萬張及62萬張；長榮航盤中股價一度攻上漲停16元，以15.85元收盤，漲幅為8.9%。
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