中租 1月每股賺1.12元

中租控股昨（25）日公布今年1月獲利，單月自結合併稅後純益15.4億元，較去年同月成長近19%，並重返單月獲利15億元之上的水準，每股稅後純益（EPS）為1.12元。

中租控股在去年第3季起連續四個月單月獲利突破15億元，去年11月、12月略為回降到14.8億元，今年一開年1月再度衝上15億元之上，比去年1月成長。新冠肺炎疫情的衝擊似已淡化，中租控股三大區塊市場台灣、中國大陸、東協市場，在控股成本費用得宜下，獲利動能持續。

中租控股表示，1月獲利持續較去年同月成長，主要因為整體應收款淨額穩定累積，帶動1月合併營收以及稅後純益均大幅成長約19%，且因當月成本費用率較前月略降，若與前月、即去年12月相較，合併獲利月增約4%。

中租控股去年全年自結合併稅後純益為168.6億元，較2019年全年成長9%，全年EPS12.2元，台灣、中國大陸及東協三地獲利分別較去年成長13%、12%及9%。