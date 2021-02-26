中租 1月每股賺1.12元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

中租控股昨（25）日公布今年1月獲利，單月自結合併稅後純益15.4億元，較去年同月成長近19%，並重返單月獲利15億元之上的水準，每股稅後純益（EPS）為1.12元。

中租控股在去年第3季起連續四個月單月獲利突破15億元，去年11月、12月略為回降到14.8億元，今年一開年1月再度衝上15億元之上，比去年1月成長。新冠肺炎疫情的衝擊似已淡化，中租控股三大區塊市場台灣、中國大陸、東協市場，在控股成本費用得宜下，獲利動能持續。

中租控股表示，1月獲利持續較去年同月成長，主要因為整體應收款淨額穩定累積，帶動1月合併營收以及稅後純益均大幅成長約19%，且因當月成本費用率較前月略降，若與前月、即去年12月相較，合併獲利月增約4%。

中租控股去年全年自結合併稅後純益為168.6億元，較2019年全年成長9%，全年EPS12.2元，台灣、中國大陸及東協三地獲利分別較去年成長13%、12%及9%。

中租

延伸閱讀

瑞儀去年EPS 11.24元 連續三年賺逾一個股本

陸蘇寧易購臨時停牌 傳江蘇國資接盤

去年EPS／耕興8.03元 台虹3.7元

晶睿去年EPS 2.9元 擬配息2元

相關新聞

第一金 海外獲利占比衝45％

第一金控昨（25）日舉行法人說明會，看好今年後疫情時代經濟景氣復甦，第一金力拚重返成長，核心子公司一銀今年將加大海外布局...

晶碩去年稅後純益7.1億元創高 EPS 10.22元

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（25）日公告2020年財報，稅後純益7.1億元，年增50.4%，大賺逾一個資本額，創歷史新...

長興上月EPS 0.45元 毛利率衝

長興（1717）增加且產品組合優化，產品價格反應原物料調漲，受惠於產品銷售攀升，拉高平均毛利率，1月自結稅前盈餘創下歷年...

信義去年EPS 2.11元 擬派發1.7元現金

在去年房市買氣噴發，房仲龍頭信義房屋（9940）業績同步受惠；公司昨（25）日公布去年稅後純益達15.5億元、年增22....

榮運旗下立盛 砸19億買新櫃

缺櫃問題持續漫延，長榮集團旗下榮運（2607）昨（25）日宣布，旗下子公司立盛企業拓展租櫃業務，預計採購1.8萬個新櫃，...

中鋼構配息2.8元 創高

中鋼構（2013）董事會通過去年財報，合併稅後純益6.3億元，每股稅後純益（EPS）3.26元、為八年最高；將分派現金股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。