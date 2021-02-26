聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一金 海外獲利占比衝45％

經濟日報 / 記者陳芝瑄夏淑賢／台北報導
第一金控法說會宣布強化海外市場，美國休士頓分行今（26）日開幕。 （本報系資料庫）
第一金控法說會宣布強化海外市場，美國休士頓分行今（26）日開幕。 （本報系資料庫）

第一金控昨（25）日舉行法人說明會，看好今年後疫情時代經濟景氣復甦，第一金力拚重返成長，核心子公司一銀今年將加大海外布局力道，今日美國德州休士頓分行開業，將重振國際大型聯貸業務，預計今年總放款成長8%，朝海外獲利比重回升至45%、中長線占五成目標挺進。

第一銀行也宣布，休士頓分行今天開業後，海外據點將增加至40處，稱霸公股行庫；休士頓分行也是美國德州第一家台資銀行，當地產業以生技醫療、航太、能源、石化等大型產業為主，對一銀提升海外聯貸等跨境業務，將大為加分。

第一金控副總經理李淑玲在法說會上宣示，經歷去年海外放款衰退超過一成後，「今年一定要成長」，一銀在整個北美地區擁有11個據點，在歐、美加速新冠肺炎疫苗接種，今年經濟復甦可期、可望觸底反彈下，一銀會積極佈局，讓今年海外獲利比重拉升到45%。

一銀副總經理蔡淑慧則是在法說會上報喜，指出一銀休士頓分行克服疫情挑戰，敲定今天開業，成為德州首家台資銀行，也是一銀全球第40個據點，並成為海外據點多的公股行庫中。

後疫情時代，一銀今年會在歐、美更積極布局、擴增授信資產，歐洲德國法蘭克福分行也積極籌備中，準備逐步提升海外獲利比重，今年先以45%獲利比重為目標，中長期要拉高到五成。

蔡淑慧表示，去年疫情下歐美受創較嚴重，海外分行獲利目前以新南向地區與香港較好，去年最賺錢為金邊分行，其次為香港、澳洲布里斯本分行，大中華區隨著中國大陸疫情趨緩，今年會依照風險承擔狀況緩步提高曝險。

股利政策部分，李淑玲表示，一銀去年入列系統性銀行，必須維持更強健的資本，法人、投資人很關心股利配發，原則上第一金有能力保持長期股利配發比率在六成以上，會在銀行核心獲利穩健增長下，維持股利政策一致與穩定，且沒有保險業限制股息問題，因此投資人不用太過恐慌。

第一金2020年因疫情衝擊，全年稅後純益168.08億元，較前年衰退13.2%，每股稅後純益(EPS)為1.31元。

子公司一銀稅後純益156.83億元，年減17.6%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第一銀行 第一金控 疫情

延伸閱讀

德州首家台資分行 一銀休士頓分行26日開業

台資銀行首度立足德州 一銀休士頓分行2/26開業

克魯曼評德州大斷電教訓：怎拿電力比酪梨？

風暴過後...德州仍有逾200郡超過130萬人供水受影響

相關新聞

第一金 海外獲利占比衝45％

第一金控昨（25）日舉行法人說明會，看好今年後疫情時代經濟景氣復甦，第一金力拚重返成長，核心子公司一銀今年將加大海外布局...

晶碩去年稅後純益7.1億元創高 EPS 10.22元

隱形眼鏡廠晶碩（6491）昨（25）日公告2020年財報，稅後純益7.1億元，年增50.4%，大賺逾一個資本額，創歷史新...

長興上月EPS 0.45元 毛利率衝

長興（1717）增加且產品組合優化，產品價格反應原物料調漲，受惠於產品銷售攀升，拉高平均毛利率，1月自結稅前盈餘創下歷年...

信義去年EPS 2.11元 擬派發1.7元現金

在去年房市買氣噴發，房仲龍頭信義房屋（9940）業績同步受惠；公司昨（25）日公布去年稅後純益達15.5億元、年增22....

榮運旗下立盛 砸19億買新櫃

缺櫃問題持續漫延，長榮集團旗下榮運（2607）昨（25）日宣布，旗下子公司立盛企業拓展租櫃業務，預計採購1.8萬個新櫃，...

中鋼構配息2.8元 創高

中鋼構（2013）董事會通過去年財報，合併稅後純益6.3億元，每股稅後純益（EPS）3.26元、為八年最高；將分派現金股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。