第一金 海外獲利占比衝45％

第一金控昨（25）日舉行法人說明會，看好今年後疫情時代經濟景氣復甦，第一金力拚重返成長，核心子公司一銀今年將加大海外布局力道，今日美國德州休士頓分行開業，將重振國際大型聯貸業務，預計今年總放款成長8%，朝海外獲利比重回升至45%、中長線占五成目標挺進。

第一銀行也宣布，休士頓分行今天開業後，海外據點將增加至40處，稱霸公股行庫；休士頓分行也是美國德州第一家台資銀行，當地產業以生技醫療、航太、能源、石化等大型產業為主，對一銀提升海外聯貸等跨境業務，將大為加分。

第一金控副總經理李淑玲在法說會上宣示，經歷去年海外放款衰退超過一成後，「今年一定要成長」，一銀在整個北美地區擁有11個據點，在歐、美加速新冠肺炎疫苗接種，今年經濟復甦可期、可望觸底反彈下，一銀會積極佈局，讓今年海外獲利比重拉升到45%。

一銀副總經理蔡淑慧則是在法說會上報喜，指出一銀休士頓分行克服疫情挑戰，敲定今天開業，成為德州首家台資銀行，也是一銀全球第40個據點，並成為海外據點多的公股行庫中。

後疫情時代，一銀今年會在歐、美更積極布局、擴增授信資產，歐洲德國法蘭克福分行也積極籌備中，準備逐步提升海外獲利比重，今年先以45%獲利比重為目標，中長期要拉高到五成。

蔡淑慧表示，去年疫情下歐美受創較嚴重，海外分行獲利目前以新南向地區與香港較好，去年最賺錢為金邊分行，其次為香港、澳洲布里斯本分行，大中華區隨著中國大陸疫情趨緩，今年會依照風險承擔狀況緩步提高曝險。

股利政策部分，李淑玲表示，一銀去年入列系統性銀行，必須維持更強健的資本，法人、投資人很關心股利配發，原則上第一金有能力保持長期股利配發比率在六成以上，會在銀行核心獲利穩健增長下，維持股利政策一致與穩定，且沒有保險業限制股息問題，因此投資人不用太過恐慌。

第一金2020年因疫情衝擊，全年稅後純益168.08億元，較前年衰退13.2%，每股稅後純益(EPS)為1.31元。