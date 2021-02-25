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聯成、台聚 今年展望樂觀
日本地震、美國德州暴風雪衝擊，影響全球石化產能，外資看好台塑四寶今年獲利表現外，隨著DOP（可塑劑）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）近期飆漲後，法人也看好聯成及台聚今年營運展望。
這波的石化報價比預期中強勁，五大泛用塑膠PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）大漲後，原本平穩的可塑劑產品也出現飆漲另市場相當驚訝，南亞、聯成是國內的可塑劑供應大廠，業績將受惠，至於EVA上漲的部分受惠則是台塑及台聚。
南亞配合麥寮六輕石化產業垂直整合分工，可塑劑、酜酸酐、2EH已進行上、下游整合，形成完整的供應鏈。近期外資也看好南亞今年營運表現，最新報告也調高南亞目標到92元。
至於聯成是國內的可塑劑供應大廠，PVC、可塑劑等遇到成本面推升加上原料吃緊，售價也跟進同步調漲，營收成長表現看俏。
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