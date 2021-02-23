儒鴻三動能帶動 盤中股價創22個月來新高

儒鴻（1476）今年營運展望樂觀，吸引買盤進駐，今（23）日股價逆勢突圍，盤中來到448元，漲幅逾5%，並超過前波高點，股價創下22個月新高紀錄。法人表示，儒鴻的上漲動能主要來自第1季訂單動能強勁、上半年展望正向，且去年第4季財報表現值得期待。

儒鴻由於Nike和Lululemon等大客戶2021年展望佳，市場看好，儒鴻今年將重返成長軌道，先前已有外資調高儒鴻目標價到500元，金牛年開紅盤後，儒鴻股價也上攻表態，展現紡織股王氣勢。

法人表示，儒鴻去年第4季財報表現值得期待，主要是單季營收創下歷年新高，且毛利率亦可望維持高檔，主要是產品組合加上訂單滿載生產效率提高，抵銷匯率與原物料成本提升的影響，預估儒鴻第4季獲利可望年增3成，單季每股純益站上5元。

另外，以今年展望來看，儒鴻元月營收27.83億元，年增20.95%，月減24.82%，寫下歷年同期新高，開春即有好彩頭。法人表示，儒鴻主力客戶NIKE 、 Lululemon銷售年增皆已恢復過往水平，且兩大客戶皆調升今年上半年銷售預估，顯示在庫存已去化後，市場需求強勁。