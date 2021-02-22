華航、長榮航今年復甦商機可期 盤中股價走強

華航（2610）、長榮航（2618）最壞的情況已經過去，隨著歐美各國持續施打疫苗，染疫人數已經逐漸穩定下降，3月1日國內也可望鬆綁外籍人士來台禁令；對於航空業來說短期有航空貨運價格居高不下加持，長期還有航空客運復甦需求商機可期，今年業績面出現想像空間。

隨著疫苗對於抑制新冠疫情已經有初步效益顯現，台灣採購國外疫苗也陸續報喜，國際的航空股也都開始出現反彈，包括聯合大陸航空、美國航空、達美航空等近期股價也都開始吸引買盤走強，今（22）日國內的長榮航也領軍走強，盤中一度來到14.35元，漲幅近7%，華航表現也不錯，盤中一度來到12元，漲幅達3.8%。

今年航空業出現全新兩大商機，首先疫苗空運的載運訂單需求將出現排擠效應，海運塞港引起的轉空運商機，都讓空貨運的市場今年需求能見度比海運更高，航空貨運價格易漲難跌；隨著疫苗問世，全球開始施打，未來邊境有條件開放，航空業者還有客運復甦商機可期。

隨著疫情趨緩，市場已經開始期待區域航線有條件的放寬，所以推估區域市場會優於洲際航線，商務、探親訪友旅遊需求會出現強勁反彈；未來國內航空業者在客運布局，也會依政府開放國與地區政策，或是先推出旅行泡泡(旅遊走廊)航點，逐步展開復飛及增班排程。

其次，中、長期來看，客運復甦商機對於航空業來說才是大利多，尤其經過一年多的疫情衝擊，全球航空都被迫縮減規模，不少航空業者還退出市場，推估復甦初期因為過度壓抑的需求量會急速反彈，所以初期機票價格很難走低，有助於航空業營運恢復。

另外，短期內，航空貨運還是支撐航空業最大的動能，在客運沒有恢復前，航空貨運價格很難走低，繼元月分宣布航空貨運全線開漲後，隨著疫苗載運需求加入，再加上人力成本攀升，客機轉貨機盡量以全貨機來載貨，降低人力成本急升，推估，航空貨運好，不只是航空雙雄華航、長榮航受惠，中菲行（5609）、捷迅（2643）、遠雄港（5607）、台驊（2636）及旗下的台灣空運今年營收還是有著想像空間。