鋼筋喊漲 東鋼海光受惠

在國際廢鋼報價走揚下，鋼筋廠業界相繼傳出接單達標，並進入封盤狀態，市場預期以豐興（2015）為首的條鋼廠下周鋼筋新盤價將啟動新攻勢，起碼每公噸有200至300元漲價，包括東鋼、海光和威致等都可受益。

近期國際鋼鐵原物料行情全面走高，日本2H廢鋼報價上漲至每公噸410美元，美國貨櫃廢鋼攀升到每公噸390元，澳洲鐵礦砂也由每公噸155.9美元漲至165.95美元面對原料漲勢犀利，豐興18日出爐的開春盤價，廢鋼收購價每公噸調高500元、新價為每公噸1.05萬元，鋼筋漲每公噸300元、新牌價為每公噸1.86萬元。

不過，相關業者為爭取新單，同時祭出便宜盤價每公噸200元的優惠方案，立即吸引盤商和工地直接用戶紛紛敲單進行庫存回補，讓各鋼廠接單大有斬獲。

例如中、南部各主要鋼廠普遍約有2萬公噸的接單量，中小型鋼廠也有1萬公噸左右的單量，全台鋼筋總單量逼近10萬公噸。