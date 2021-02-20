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廣越獲追單 4月營收看增

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

美國南部發生百年一見的冰風暴，帶動保暖衣物需求，國內羽絨衣代工大廠廣越（4438）表示客戶針對2021年秋冬裝的訂單持續追加中，看好4月起營收重回正成長，營運將正式脫離谷底。

全球面臨極端氣候威脅，今年初跨年台灣爆發霸王級寒流，大陸北方及歐美地區今年天氣也都特別冷，就連向來氣候暖和的美國南部，最近也碰上百年一見低溫，強烈暴風雪帶來嚴重災情。

惟對於羽絨衣銷售而言，與氣溫呈負相關，天氣愈冷，銷售愈旺。國內羽絨衣代工大廠廣越表示，最近客戶針對2021年秋冬裝持續追單，隨著第2季開始進入秋冬服飾出貨，預估廣越4月起營收可以重新回到正成長軌道。

在此之前，受到新冠肺炎疫情影響，不像儒鴻、聚陽因為生產穿著舒適的居家服飾，業績逆勢成長，廣越生產的羽絨衣屬於戶外穿著，因為疫情大家減少出門，導致羽絨服需求急凍，截至今年元月，廣越營收年增率已經連續14個月出現負成長。

廣越總經理吳朝筆表示，因為疫情使戶外活動變少，導致客戶訂單趨向保守，不過隨著各國疫苗陸續施打，有助疫情控制，戶外活動可望逐步恢復，戶外品牌大廠皆看好疫情趨穩後的報復性消費力道，為了避免錯失熱賣良機，紛紛提早布局，目前看起來，今年秋冬裝的接單情況不錯，公司今年整體營運應該會比去年好。

而最近美國南部發生冰風暴，廣越主管表示，羽絨衣銷售的季節性明顯，低溫寒流對於羽絨衣的銷售絕對是有正面幫助。而廣越主要客戶包括愛迪達、Nike 、North Face等一線國際品牌。

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