柏文衝市占 新增兩據點

春節連假過後，法人認為本土最大健身中心柏文（8462）將可迎來消費者健身需求激增的後市，有利3月營運增長，加上台南和嘉義兩個新據點也準備開張，進一步擴大市占率。

法人表示，柏文旗下的「健身工廠」每逢農曆春節長假的當月，由於消費者體驗人次減少，以及會員從事私人教練訓練意願較低，影響整體業績表現。

不過，預期長假過後則可望有健身需求大量釋出，同時購買和執行私人教練課程的興趣也會明顯增加；尤其是隨著部桃群聚感染危機解除，台灣連續多天未有新增的本土新冠肺炎確診案例，將帶動3月及本季業續快速增長。

此外，「健身工廠」針對首次入會的會員，推出私人教練課程優惠購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率，並促進日後再購課的可能性，有利挹注教練課程銷售。