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台塑德州公用廠 恢復供電

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

美國石化重鎮德州發生百年一遇的超級低溫，造成美國將近四成的原油生產中斷，重創當地石化業，就連台塑美國也因為不可抗力暫時停工。對此，台塑昨（19）日公告，台塑美國德州廠其中的公用廠於2月18日恢復供電，並配合當地政府政策優先供應民生用電，其餘各廠將視後續氣溫回升狀況陸續復工，實際損失尚待評估。

目前台塑美國德州廠區，只有HDPE（高密度聚乙烯）三廠為台塑公司獨資，併入公司合併營收，這部分去年占台塑營收比重約4%；其他部分主要都是由台塑美國公司主導，台塑持有台塑美國公司股權為22.66%，相關的營運數字採取權益法認列，去年第4季台塑美國貢獻台塑投資收益約10.7億元。

此次德州發生冰風暴，法人認為對於台塑的整體影響應該是「利大於弊」。 雖然台塑美國德州廠停工會造成部分影響，但德州冰風暴造成全球石化原料市場供給短缺，報價提高，有助拉抬台塑獲利。

根據石化市場權威機構Platts最新出爐的本周石化報價，PE（聚乙烯）系列包括HDPE、LDPE和LLDPE等產品價格全面上漲，漲幅約從1.4%-4%不等，顯示本來已經位居高檔的石化報價，因為這場風暴的關係，價格再度蠢動。

石化業界人士分析，比起原油或天然氣生產，石化品的製程複雜許多，這次德州冰風暴因為管線都結凍，屆時天氣回暖，石化產線要復工，為了確保安全無虞必須全面檢查，得花上點時間。加上這次德州暴風雪重創當地供電系統，而石化生產需要耗費滿大電力，得等到電力恢復到一定程度才能復工，這也為後續的復工進度埋下變數。預料影響將持續數周，甚至幾個月。

由於美國石化生產出現缺口，從美國出口到亞洲的原料會變少，市場供給轉緊；甚至接下來大家原料往美國倒，亞洲這邊供給短少，皆有利石化原料市場價格持續撐在高檔，甚至再發動一波漲勢，為台塑今年營收獲利成長提供強勁支撐。

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