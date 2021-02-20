正新 輪胎銷美稅率大降

美國商務部針對台、韓、泰、越的輪胎進行「雙反」調查，去年底公布初判結果，我國意外被課52.42%-98.44%的最高稅率，業者「傻眼」！惟經過各家廠商、橡膠公會、及經濟部國貿局與美方努力溝通、提出申訴，傳出好消息。

根據本報獨家掌握，美方初步同意國內龍頭正新（2105）的稅率，從原本52.42%降到33.33%，建大、泰豐、華豐等其他業者因為是適用加權平均稅率，未來也有機會跟降。

不過一切還是要等5月13日美國商務部公告最後傾銷認定。

美國商務部針對從台、韓、泰、越進口的輪胎進行反傾銷調查，去年底初判結果出爐，台灣意外被課最高稅率，其中正新稅率52.42%，南港輪胎為最高的98.44%，建大、泰豐、華豐等其他業者適用加權平均稅率88.82%，相關數字遠高於韓國的平均稅率27.81%，以及越南的22.3%、泰國的16.66%。

這對於我國汽車胎和輕卡車胎出口到美國形同重傷害，消息一出，國內業者紛紛表示「不可思議！」「跌破眼鏡！」積極尋求各種救濟方式。

經濟部國貿局也在第一時間，邀集國內輪胎業者、橡膠公會、工總及智庫，共同研商對策，向美國商務部補充資料，並提出申訴。據了解，過年前傳出好消息，美方釋出初步正面回應，傳正新的稅率從原本52.42%大幅降低至33.33%。

對此，正新低調回應：目前調查仍在進行中，無法評論。僅表示公司一直有在努力，因為先前美方在資料認定和計算方式上，有一些理解上的不同，公司不斷補充更多資料，進一步提出說明，有部分被採納，也有未被採納，公司持續溝通。

根據目前暫訂的時程，美國商務部將在5月13日公告最後傾銷認定，接著美國國際貿易委員會6月28日做出產業損害最終認定，一旦終判傾銷與產業損害均成立，商務部7月6日會發出反傾銷稅課徵命令，7月7日生效。