華航雙利基 今年有賺頭

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

防疫規範讓機師調度難，航空運力減、運價衝高，使得華航貨運營收維持高檔，受限於機師人力調度限制影響，營收雖未突破12月的水準，但在需求、運價雙高的利基下，已有法人看好華航今年有望賺錢。

華航昨（17）日公告元月營收90.2億元，其中，貨運營收達76.1億元，其餘為客運及其他收入，在疫情之下，整體營收僅較去年同期減少38%。

長榮航元月營收66.9億元，貨運收入48億元，加計客運營收後，營收年減54%。

不過，關鍵在於航空貨運市場還是一位難求，高運價、運需求一直是市場現況。尤其，元月開始拉高防疫標準，機師原本規定飛完長程航班返台後，僅須居家檢疫三天，但元月起延長為七天，讓航空業在疫情下卻「鬧機師荒」，這也間接導致運力不足。業內人士透露，這就是運價持續高漲的關鍵之一。

營收 機師 華航

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