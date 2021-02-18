海運熱 陽明、萬海1月營收創高

陽明、萬海報喜、元月營收雙創新高。陽明衝破200億元大關，來到204.4億元，月增21.2%、年增44.5%。萬海元月營收135.4億元，月增16.6 %、年增1.05倍。法人估計，海運2月續旺、3月展望佳，海運三雄首季營運有望優於上季。

陽明、萬海昨（17）日公布營收，繼長榮之後，兩家公司元月營收同步改寫新猷，貨櫃三雄營收同步刷新歷史記錄，也讓各家海運公司首季獲利添想像空間。

受惠於海運上半年展望持續向上的預期心理，海運三雄昨日受到買盤追捧，股價表現突出，陽明收漲停板23.65元，上漲2.15元；長榮則大漲8.9%，收36.7元，上漲3元；萬海則漲逾4%，收43.9元，漲1.7元。

展望2月，貨櫃輪營運表現也相當可期，中國大陸許多廠商過年的休假都縮短，政策也鼓勵大家在疫情期間原工作地過年，農曆新年期間，市場需求還是很強勁，各家業者都認為，大陸各工廠近日正式開工後的需求，是一個市場變化很重要的觀察指標，貨櫃輪市場能見度會更高。

法人分析，海運貨運量龐大的需求不減，價格維持高檔；到目前為止，全球還是處於缺櫃情況，貨櫃周轉率比去年同期降一半，元月出發到歐、美的貨櫃，最少五個月以後才會再回亞洲，所以短期內全球缺櫃情況很難紓緩，全球貨櫃輪運價將高檔震盪。

元月是貨櫃輪的農曆年前出貨高峰，受缺櫃影響，價格居高不下，推升貨櫃三雄營收創高。其中，近洋線的航線波動更大，萬海貨櫃調度的動作比較積極，缺櫃流失的貨量比較小，加上部分中遠洋加班船助益，高單價的中遠洋占比增加，所以營收較去年同期增幅較大。