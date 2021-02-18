富邦、國泰金 爆量大漲

壽險金控雙雄富邦金、國泰金春節前夕公布元月獲利，繳出令人驚豔成績，二家單月都較去年成長逾倍，賺超過200億元，都創史上單月新高，昨（17）日新春開紅盤，股價氣勢如虹，上演補漲行情，人氣強強滾。

富邦金盤中一度大漲逾5%至49.45元，創2019年來最高價，終場收48.9元；國泰金昨大漲3.3%重回季線之上，終場收41.95元。二檔開紅盤日勢如破竹，帶動類股漲幅達2.24%，為金牛年帶來好彩頭。

國泰金、富邦金各為台股第十與11大權值股，昨日價漲量增，富邦金爆出逾6萬張大量、國泰金亦有5.29萬張，是助攻台股大漲重要功臣之一。

富邦金元月自結稅後純益202.35億元，較2020年1月成長113%，每股純益1.98元，其中子公司富邦人壽1月稅後純益157.86億元，年成長164%，創成立來歷史單月新高。

國泰金今年1月稅後純益217.4億元，年成長115%，亦創金控成立來新高，每股純益1.65元，也創歷年新高。旗下國泰人壽貢獻最多，今年1月稅後純益186.5億元，亦是國壽成立近60年來單月獲利歷史新高，年成長182%。

富邦與國泰人壽元月均實現逾200億元的資本利得，不過扣掉兩家去年第4季及今年1月合計已實現約800億到900億元資本利得後，國壽1月底還有近1,900億元金融資產未實現利益，富邦人壽有近1,500億元，亦謂後續仍有可實現利益空間，只要資本與債券市場維持熱度，後市獲利依舊可期。