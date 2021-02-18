聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦、國泰金 爆量大漲

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

壽險金控雙雄富邦金國泰金春節前夕公布元月獲利，繳出令人驚豔成績，二家單月都較去年成長逾倍，賺超過200億元，都創史上單月新高，昨（17）日新春開紅盤，股價氣勢如虹，上演補漲行情，人氣強強滾。

富邦金盤中一度大漲逾5%至49.45元，創2019年來最高價，終場收48.9元；國泰金昨大漲3.3%重回季線之上，終場收41.95元。二檔開紅盤日勢如破竹，帶動類股漲幅達2.24%，為金牛年帶來好彩頭。

國泰金、富邦金各為台股第十與11大權值股，昨日價漲量增，富邦金爆出逾6萬張大量、國泰金亦有5.29萬張，是助攻台股大漲重要功臣之一。

富邦金元月自結稅後純益202.35億元，較2020年1月成長113%，每股純益1.98元，其中子公司富邦人壽1月稅後純益157.86億元，年成長164%，創成立來歷史單月新高。

國泰金今年1月稅後純益217.4億元，年成長115%，亦創金控成立來新高，每股純益1.65元，也創歷年新高。旗下國泰人壽貢獻最多，今年1月稅後純益186.5億元，亦是國壽成立近60年來單月獲利歷史新高，年成長182%。

富邦與國泰人壽元月均實現逾200億元的資本利得，不過扣掉兩家去年第4季及今年1月合計已實現約800億到900億元資本利得後，國壽1月底還有近1,900億元金融資產未實現利益，富邦人壽有近1,500億元，亦謂後續仍有可實現利益空間，只要資本與債券市場維持熱度，後市獲利依舊可期。

富邦金 國泰金

延伸閱讀

富邦集團蔡明忠、蔡明興新春開工日「六字」勉勵員工

台股紅盤日大漲 投信：指數還有高點可期

發揮「正向的力量」品牌精神 富邦期貨部落冬衣送暖

富邦60滿額最證最Pro活動 抽王者休旅車等大獎

相關新聞

中鋼1月大賺36億 攀八年高點

新春開年大喜，中鋼金牛年第一天上班日公布1月財報，單月合併營收308億元、創17個月新高；稅前盈餘36.1億元，為201...

中鋼去年谷底拚改革 累積能量

中鋼今年1月稅前盈餘交出逾八年新高的好成續，鋼界專家說，中鋼能得到這個甜美的果實，關鍵在於去年疫情最吃緊、產銷烏雲密布之...

華航雙利基 今年有賺頭

防疫規範讓機師調度難，航空運力減、運價衝高，使得華航貨運營收維持高檔，受限於機師人力調度限制影響，營收雖未突破12月的水...

海運熱 陽明、萬海1月營收創高

陽明、萬海報喜、元月營收雙創新高。陽明衝破200億元大關，來到204.4億元，月增21.2%、年增44.5%。萬海元月營...

富邦、國泰金 爆量大漲

壽險金控雙雄富邦金、國泰金春節前夕公布元月獲利，繳出令人驚豔成績，二家單月都較去年成長逾倍，賺超過200億元，都創史上單...

廣華-KY元月營收6.48億元 年增36.75％

廣華-KY（1338）1 月合併營收6.48 億元，受惠於主要客戶延續去年第4季產業旺季氣勢在中國新車銷售暢旺，帶動廣華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。