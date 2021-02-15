春雨訂單能見度達Q2 上半年營運展望樂觀

春雨（2012）今(2021)年1月自結營收8.41億元，出貨依然暢旺，延續去年12月營收水準，連續二個月維持在8億元以上，較去年同期成長33.67%。

董事長林輝政表示，受惠扣件市場需求殷切，建築扣件的內銷市場出貨持續暢旺，外銷因台灣疫情控制得宜，生產、運輸等營運未曾中斷，國外客戶不僅願意繼續下單，也連帶增加對上游線材的訂單需求，使得出貨量與平均單價同步提升。此外，中國、印尼兩地接單狀況維持順暢，出貨量穩健成長。從整體營收表現來看，春雨連續二個月的單月營收皆在8億元以上，已擺脫疫情陰霾並重回成長軌道。

林輝政進一步表示，今年歐美地區汽車、家電及機械等產業景氣均呈現好轉，外銷業務將穩定成長，而扣件產品需求的回升，也帶動盤元線材需求增加，有助第1季鋼價維持漲勢。近期國發會公布去年12月景氣燈號亮出代表趨熱的黃紅燈，是近十年首見，代表景氣進入擴張期，需求可望持續增溫。目前春雨訂單能見度達第2季，公司樂觀看待上半年營運表現。