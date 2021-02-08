國賓百億改建案 啟動

國賓（2704）旗下台北國賓百億改建大案將正式啟動，目前危老申請已送件，整體設計網羅了英國、日本及台灣的頂級設計團隊，現正緊鑼密鼓的進行中，預計明年3月後啟動興建。同時旗下餐飲，包括國賓川粵菜及A CUT牛排館，將暫時遷移至富邦遼寧大樓繼續營業。

特別的是，國賓昨（7）日也宣布，該公司年終獎金出爐，餐飲部門平均兩個月傲視同業，董事長許育瑞認為，員工面對疫情洗禮，心靈也承受極大壓力，還是要讓員工過一個好年，年終獎金不以獲利為評估基礎，其中，餐飲部門年終獎金平均兩個月以上。

國賓去年第1季、第2季都出現小虧，在餐飲業的支撐下，每股虧損情況也相對不嚴重，去年前兩季分別虧損0.07元及0.06元，第3季在積極爭取國旅，飯店餐飲銷售業績出色，第3季單季EPS為0.26元，扭轉上半年虧損頹勢，累計前三季EPS為0.13元。

因此，許育瑞知道疫情壓力下所有員工都很辛苦，儘管整體營收獲益受疫情影響，但餐飲部門仍發放平均兩個月以上的年終獎金；特別是表現傑出的新生代幹部、同仁，廚師們甚至發到3.5個月以上，皆優於所有飯店業者，國賓去年的年終更令業界刮目相看。

未來，A Cut 牛排館在改建前將先移往富邦遼寧大樓，國賓表示，該餐廳之所以取名為「A Cut」，「A」意指最優質的牛排、風格與服務，享有盛名， A CUT牛排館成為牛排饕客們最喜愛的店，去年摘下米其林一星，因此台北國賓及新竹國賓的A CUT疫情期間仍然是一席難求、天天客滿的情況，不僅順利達成年度目標，並且比去年同期成長兩成。

另外，粵菜廳及川菜廳除大型宴會受疫情影響外，個別餐室及小吃也是天天高朋滿座，整體營收達成率符合預期。疫情期間，許育瑞激勵所有員工說，「疫情固然可怕，也影響甚鉅，但不能讓疫情白來，這段艱難的時期就是鞭策學習、成長的最佳契機。」

國賓內部一直持續進行傳承經驗以及培育新生代主管為主軸的人才養成計劃，許育瑞還成立「國賓學苑」，為員工規劃許多專業課程，有計劃地進行培訓親自主持未來主管遴選，並且親自參與督導及成效考核評鑑，藉以提升整體員工同仁的專業能力和素質，以及國際級飯店的服務水平。