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華友聯二利多 長期展望佳

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

華友聯（1436）斥資6.3億元興建的企業總部今（8）日將舉行落成典禮，未來集團關係企業合署辦公將發揮整合綜效，金牛年除了節奏性穩定推案外，與台糖合作、面積逾17公頃的「鳳山國泰重劃區」將是重點項目，預計可分回4,000至5,000坪的商業土地，華友聯基本面大進補。

法人表示，搭乘房市順風車，華友聯近年推案聚焦首購族群獲得大成功，集團積極轉型，中長期展望看俏。5日華友聯收盤38.2元、漲1.1元。

華友聯董事長陸炤廷指出，鳳山區有36萬人口，是高雄市人口最多的轄區，也是高雄市議會所在地，「衛武營國家藝術文化中心」是鳳山現代化地標，全區廣達47公頃，是全世界最大單一屋頂劇院，設有5,861席座位，規模甚至超過了台北兩廳院，華友聯選擇鳳山設立企業總部，用行動證明看好附近區域未來發展。

陸炤廷說，總部大樓斥資6.3億元，樓高14層，除了將集團關係企業集中管理，以提升整體營運效率外，一至七樓含管理費每坪以1,000元出租，帶動廠商進駐鳳山意願，八樓以上為總部辦公室，並設置Hito共學館，員工下班可請教練開設瑜珈、有氧等健身課程，假日住戶可一同參與，陪同員工與客戶共同成長。

法人表示，鳳山國泰重劃區對面就是衛武營國家藝文中心，更有高雄捷運、文山特區和澄清湖生活圈加持，距離國道僅三分鐘車程，加上台糖分回土地達8.68公頃，一旦作為商業使用，將成為鳳山區有史以來的最大商場，華友聯基本面護體，中長期展望看俏。

重劃區 國泰

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